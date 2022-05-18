《再戰明天》本港公布失業率，小米公布業績

《經濟通通訊社１８日專訊》本港公布失業率，及小米公布業績，料為周四市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周四晚８：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在「建設

２１世紀金融體系」的第２０屆年度研討會上發表主旨演講。



＊澳洲公布失業率，美國公布成屋銷售＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布４月出口，年率升幅料由１４﹒７％收窄

至１３﹒９％；４月進口，年率升幅料由３１﹒２％擴大至３５％；４月貿易收支料由負

４１４１億日圓惡化至負１１５００億日圓。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布４月失業率，料

由４％降至３﹒９％。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布４月失業率，料維持於５％。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１３４萬降至１３２萬；首次申請失業

救濟金人數料由２０萬降至２０萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月成屋銷售，料由

５７７萬降至５６５萬，月率跌幅料由２﹒７％收窄至２﹒１％；４月領先指標料維持不變。

在本港，明日公布業績的公司有：小米（０１８１０）、萬國數據（０９６９８）等。

（ｗａ）

