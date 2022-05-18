許正宇：截至四月２１家中概股回流香港，市值佔美上市中概股七成

《經濟通通訊社１８日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆立法會議員質詢時稱，

截至今年４月，有２１家中概股發行人已透過第二上市或雙重主要上市回流本港，其總市值佔所

有於美國上市的中概股超過七成。過去６個月的數據顯示，滬深港通下的每日額度使用量並未觸

及額度上限，顯示額度可滿足需求。特區政府和監管機構一直有留意大型招股活動和多項公開招

股活動同時進行期間凍結大量預付資金的情況，以及對銀行體系有機會構成的流動性壓力。

許正宇提到，在市場流動性方面，港交所（００３８８）的交易、結算及交收活動一直有秩

序地進行，今年截至４月的平均每日成交額為１３９６億元，較２０１８年４月實施上市制度改

革之後升超過六成，實有賴於香港穩健成熟的監管制度及嚴謹的系統性風險監察體制架構。



＊循序漸進為互聯互通計劃擴容＊



許正宇指，滬深港交易所以及中國證券登記結算公司已在去年１２月就交易所買賣基金

（ＥＴＦ）納入互聯互通標的整體方案達成共識，現正進行相關的業務和技術準備，爭取早日開

通交易。由證監會、港交所及金管局成立的工作小組，亦已完成容許港股通的股票以人民幣計價

的可行性研究，並提出建議。工作小組已展開有關項目的籌備工作，亦與內地監管當局和相關機

構進行協商。在推行時，特區政府將會提供相關配套，以提高人民幣計價股票的流通量，有關法

例修改的準備工作亦已展開。

他強調，特區政府未來將繼續以循序漸進模式為互聯互通計劃擴容，與內地商討進一步擴大

合資格股票的範圍。（ａｃ）

