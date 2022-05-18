【騰訊業績】騰訊首季純利按年跌５１％至２３４﹒１３億元人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）公布公布截至２０２２年３月３１日止第

一季業績，純利為２３４﹒１３億元（人民幣．下同），按年跌５０﹒９８％；每股基本盈利

２﹒４５５元。

期內收入１３５４﹒７１億元，按年微升０﹒１％；經營盈利按年跌３４％至

３７２﹒１７億元。（ａｃ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

