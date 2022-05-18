【騰訊業績】騰訊首季非通用會計準則純利按年跌２３％，遜預期

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）公布截至２０２２年３月３１日止第一季
業績，以非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）計算，純利２５５﹒４５億元（人民幣．下同）
，按年跌２２﹒９％，遜於市場預期；每股基本盈利為每股２﹒６７８元。（ａｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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