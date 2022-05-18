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18/05/2022 15:04

【特區新班子】田北辰：文化體育及旅遊局應交由財政司負責

　　《經濟通通訊社１８日專訊》實政圓桌田北辰表示，認同行政長官當選人李家超提出的政府
架構重組方案，由政務及財政司長分別管理不同政策部門，但認為與產業及市場相關的部門，包
括新設立的文化體育及旅遊局，應該由財政司負責，並由副司長協調覓地發展新旅遊地點和相關
交通安排，以推動旅遊產業發展，毋需要橫跨政務司及財政司。
　　田北辰又指，副司長的人選要強硬及有承擔，在處理特別政策時，要定下推行時間表。
（ｈｙ）
　

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