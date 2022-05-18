【新冠肺炎】本港新增３２９宗確診，再多４名患者離世

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增３２９

宗新冠肺炎確診，包括１２７宗核酸檢測陽性，２０２宗快測呈報陽性，當中３１宗輸入案例，

有１０宗在抵港時發現陽性，有１９宗於檢疫酒店確診，包括３６歲男患者，已接種兩針疫苗，

無病徵，５月５日由英國抵港，ＣＴ值３８；３０歲女患者，無病徵，４月１日英國確診，５月

５日抵港，ＣＴ值３７，兩宗都是懷疑復陽個案。

第五波累計１１９﹒８萬宗確診，包括７４﹒８萬宗核酸檢測陽性，４４﹒９萬宗快測呈報

陽性。



＊新增１宗ＢＡ﹒４變種病毒＊



確診個案中，２６宗經醫管局確診，２９宗經公共衞生化驗所確診，７９宗經私營化驗所確

診。公共衞生化驗所分析７９宗個案，當中６７宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１２宗病毒量太低

未能分類。新增１宗ＢＡ﹒４變種病毒個案，２９歲女患者，已打兩針，５月８日英國抵港，５

月１２日於檢疫酒店發現陽性，有病徵。本港累計發現８宗ＢＡ﹒４變種病毒，全部輸入案例。



＊新增離世４人均無打針紀錄＊



今增４宗死亡個案，涉３男１女，年齡介乎６４歲至９０歲，４人均無打針紀錄。（ｈｙ）

