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18/05/2022 16:32

【新冠肺炎】本港新增３２９宗確診，再多４名患者離世

　　《經濟通通訊社１８日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增３２９
宗新冠肺炎確診，包括１２７宗核酸檢測陽性，２０２宗快測呈報陽性，當中３１宗輸入案例，
有１０宗在抵港時發現陽性，有１９宗於檢疫酒店確診，包括３６歲男患者，已接種兩針疫苗，
無病徵，５月５日由英國抵港，ＣＴ值３８；３０歲女患者，無病徵，４月１日英國確診，５月
５日抵港，ＣＴ值３７，兩宗都是懷疑復陽個案。
　　第五波累計１１９﹒８萬宗確診，包括７４﹒８萬宗核酸檢測陽性，４４﹒９萬宗快測呈報
陽性。
　
＊新增１宗ＢＡ﹒４變種病毒＊
　
　　確診個案中，２６宗經醫管局確診，２９宗經公共衞生化驗所確診，７９宗經私營化驗所確
診。公共衞生化驗所分析７９宗個案，當中６７宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１２宗病毒量太低
未能分類。新增１宗ＢＡ﹒４變種病毒個案，２９歲女患者，已打兩針，５月８日英國抵港，５
月１２日於檢疫酒店發現陽性，有病徵。本港累計發現８宗ＢＡ﹒４變種病毒，全部輸入案例。
　　
＊新增離世４人均無打針紀錄＊
　
　　今增４宗死亡個案，涉３男１女，年齡介乎６４歲至９０歲，４人均無打針紀錄。（ｈｙ）

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