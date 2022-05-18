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18/05/2022 16:42

【新冠肺炎】學校呈報２２宗陽性個案，涉１９名學生及３名職員

　　《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日錄得
２２宗學校呈報陽性個案，涉及１９名學生３位職員；１宗在５月１６日確診、５宗５月１７日
，４間幼稚園中有３學生１教職員確診、９間小學共７學生２職員確診，９間中學共９學生確診
，全沒聚集。（ｈｙ）

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