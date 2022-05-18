《小傳日記》魚缸今日跌轉升，京東首季盈轉虧，大行齊齊降目標！

《小傳日記》今日魚缸走勢麻麻哋，高開７１點後跌番轉頭，成個晏晝仲跌緊，但唔算跌好

多。最後，因為內房、金融、內需、車股等彈番起，即使今日科技股無乜起色，魚缸總算高開高

收，升４１點，報２０６４４。

今日焦點相信係京東（０９６１８），集團公布第一季業績，由盈轉虧近３０億人仔，符合

預期

，而收入按年升一成八到２３９７億人仔，經調整純利４０﹒３２億人仔，按年升１﹒６％，好

過市場預期，呢份成績表唔可以話好好，但都唔係衰到貼地。

不過，集團對盈利前景審慎，ＣＥＯ徐雷提到疫情搞到４月訂單取消率顯著上升，５月情況

好番啲，但取消率仲係高過舊年，形容疫情對線上線下企業應該係一次「雙殺」，希望嚟緊品牌

商與商家比往年更積極參與京東「６１８」購物節活動，從而提高經營業績。京東股價今日低開

近一巴仙，全日上落唔算好大，收市跌１巴仙，報２１２﹒４銀。



＊富瑞調京東目標少過３００銀＊



京東今年第一季成績表，亦得唔到好多大行同券商歡心。大和覺得京東短期增長前景仲未明

朗，但受益多個領域上佔有一定份額，集團嘅電商業務最具韌性，重申「買入」評級，但將目標

價由３６５銀下調１６﹒４％到３０５銀。另外，匯證將目標由３３２銀跌到３２４銀；瑞信將

目標由３９８銀跌到３５９銀；富瑞更加調低目標到少過３００銀，由３０４銀跌到２９８銀。

唯一升目標嘅只有摩通，由１５５銀升到２３５銀，但評級只係由減持升到中性。

雖然阿爺開到聲話撐平台經濟健康發展，但依家疫情仲爆緊，上海到依家先開始分階段解封

，嚟緊除咗望實阿爺有咩新監管招數之外，疫情引致嘅封城持續幾耐都係關鍵。另一個值得留意

嘅地方係，花旗加息都可能影響到估值比較高嘅科技股，而科技股近年嚟嘅業務增長放緩得幾快

。如果連「孖屐」憧憬嘅「增長潛力」都無埋，科技股會唔會變到中移動（００９４１）咁，淪

為同公用股一樣嘅板塊呢？



部分大行對京東最新目標價同評級

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券商╱大行 目標價（元） 評級

摩通 １５５→２３５ 減持→中性

美銀 ３０４→２９８ 維持買入

大和 ３６５→３０５ 維持買入

匯證 ３３２→３２４ 維持買入

瑞信 ３９８→３５９ 維持跑贏大市

麥格理 ３９６→３７０ 維持跑贏大市

富瑞 ４６６→４４８ 維持買入

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