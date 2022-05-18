【新冠肺炎】東涌譚仔再多３食客染疫，１６個環境樣本呈陰性

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，東涌富東

商場譚仔雲南米線爆疫，再多３食客染疫，兩人於５月１１日病發，其中一人是５月１４日病發

，當中一人是早前確診的家人，該群組累計共６人確診，涉５男１女，他們均於５月１１日至

１５日病發，１６個環境樣本全部呈陰性。



＊觀塘御善私房菜增６宗確診＊



歐家榮表示，觀塘御善私房菜增６宗確診，累計２６人染疫，涉及１名職員及２５名食客，

大多於５月１１日至１３日發病，其中１５人沒病徵，７人輕微，４宗調查中。

歐家榮指，當局追蹤後發現，４９人曾到御善私房菜，包括４５名食客及４名員工，大部分

人已檢測，有確診者與朋友有聚會，不是全部人認識，該處有食物供應，確診者曾進餐，會繼續

追蹤調查。至於當局會否作出檢控，將視乎是否掌握足夠證據，證明有人作出虛假陳述，如有將

嚴肅跟進並轉交執法機構。



＊星月樓再多６人確診＊



歐家榮表示，上環「星月樓」再多６宗個案，包括１樓面員工及５食客，５月１０日至１２

日經快測確診，群組累計共７０人確診，涉６０名食客及１０名員工。當局發現「星月樓」與西

環邨西苑臺基因排序高度相似。他形容食客分布得很零散，大部分枱均受影響，相信當晚出現「

超級傳播者」，又指當局發現星月樓部分地方通風性況不理想，相信環境因素亦導致病毒傳播。



另外，紅磡馬頭圍道「新旺會桌球雀會」再多１宗確診，涉一名１５歲男子，群組累計共

１６人確診，涉１４名食客及２名員工。（ｈｙ）



