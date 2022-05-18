《真知灼見－溫灼培》外幣是見底還是純粹技術反彈？

《真知灼見》昨天（１７日）在一公開場合，聯儲局主席鮑威爾發表對打擊通脹的強硬措詞

。他說「達致價格穩定目標，是一個無條件的需要。對此我們必須要做到，因為如價格不穩定對

工人或商界都沒好處。」而鮑威爾更指出，如通脹不回落，聯儲局將會不斷加息直至通脹受控。

從上述言論中，可反映出鮑威爾對打擊通脹決心。受其上述言論影響，美國具指標性的１０年債

息隨即重上靠近３厘水平，今早（１８日）於亞洲市場報２﹒９８６％。不過，美債息的上升未

見對美股帶來壓力，也未見對美元帶來支持。美匯指數跌返靠近１０３指數點水平，標普指數昨

晚收市則升了２﹒０２％。



＊美國經濟暫見穩定改善投資氣氛＊



昨晚外幣及美股的反彈相信原因有兩。首先，是先前的過度超賣出情況導致今次的技術反彈

。其次，是美國４月零售銷售的上升。美國４月零售銷售按月按年分別大升０﹒９％及８﹒２％

。至於３月份數字的按月增幅，也由先前的０﹒５％上調至１﹒４％。反映美國經濟暫未受到聯

儲局加息縮表因素影響。這大大降低了市場對聯儲局收緊貨幣政策會損害到美國經濟的憂慮。對

美國經濟前景憂慮降，解釋了美股升的原因。而美國作為全球最大經濟體，其經濟良好加上內地

最近又推出穩經濟方案，當中美經濟穩，投資氣氛自然改善，資金便離開避險的美元，解釋了外

幣升的原因。

不過大家不要開心得太早。因為到現在聯邦儲備基金息率仍只為０﹒７５％－１％，與

８﹒３％通脹率相比，相信聯儲局仍需努力加息才能真正壓得著通脹。現今美國息率水平未致損

害到美國經濟不代表當息率續升情況下美國經濟仍不會受損。再者，現今環球正面對著高油價及

高企糧食價格局面，這同會對經濟帶來損害。就讓我們密切留意情況變化。



＊聯儲局６月縮表將帶來不明朗因素＊



事實上，很快我們便要進入６月份。眾所周知，屆時聯儲局將會每月抽走４７５億美元量寬

資金，甚至很大機會於６月１６日的議息會上再加多半厘息。這樣，不排除美國１０年債息又有

機會抽上３厘之上水平為美元增添吸引力。再者，歐洲仍是一場亂局，北歐三國謂要加入北約。

現還等待俄羅斯出招應對。歐元作為美元以外最大貨幣，歐洲亂局解決不了，歐元易跌，美元便

易升。技術上料美匯指數１０２具龐大支持。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

