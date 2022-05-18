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即市新聞

18/05/2022 10:01

《基金之道－龐寶林》環球央行加息應對通脹

　　《基金之道》４月環球市場表現欠佳，美國標普５００指數及納斯達克綜合指數分別下跌
８﹒８０％、１３﹒２６％，後者創下自２００８年金融危機以來最大單月跌幅。受內外環境共
同影響，中港股市同樣表現慘淡，上證綜合指數和恒生指數曾跌穿３０００點及２００００點關
鍵點位。市場預計聯儲局將加快緊縮步伐，帶動美國十年期債息向３％貼近，美匯指數突破
１００點。
　　４月初聯儲局公布了上月的會議記錄。文件顯示若未來通脹加劇，多數官員對單次或多次加
息５０點子表示支持。會議還提到，聯儲局最快將在５月開始縮減資產負債表，減持規模將較上
一輪更大。文件公布後市場開始擔憂聯儲局貨幣政策將會過分緊縮，美股及美債價格下跌，美匯
指數走強。此後不少鴿派官員紛紛調轉口風，例如聯儲局副主席布雷納德表示５月將會升息並對
縮表做出決定。月末聯儲局主席鮑威爾的講話強化了加息的預期，他暗示下月會議將會加息５０
點子並且未來或加息相似的幅度以對抗通脹。與此同時，部分大型公司公布業績不及市場預期，
市場情緒進一步轉差。
　　在大西洋的另一邊，俄烏衝突仍在持續，雙方會談未有成果。在此背景下，歐洲央行４月會
議決定維利率不變，但將於第三季結束資產購買計劃。由於利率調整將在資產購買計劃結束後進
行，預計歐洲央行未來將提高利率。
　　疫情持續在中國各地蔓延，使經濟活動進一步放緩。根據國家統計局數據，４月製造業
ＰＭＩ跌至４７﹒４，已連續兩月位於收縮區間。上海及周邊省份ＧＤＰ佔全國近２５％，該地
區因疫情導致工廠停滯和物流受阻已對多個行業造成供應鏈衝擊，預計這將拖累二季度經濟增長

　　進入５月，首先最受關注的是月初聯儲局議息會議。會議決定加息半厘但聯儲局主席鮑威爾
在記者會上表示暫時不會考慮加息７５點子的選項，市場情緒因此稍有緩解。同時５月公布的通
脹數據顯示美國通脹頂點已經出現，但通脹增速下降幅度不及預期，高通脹在年內還將持續。因
此預計聯儲局６月及７月將持續提高利率，分別加息５０點子。另外俄烏衝突的持續影響同樣不
容忽視。近期俄羅斯宣布暫停向波蘭及保加利亞供應天然氣，同時北約不斷向烏克蘭提供軍事援
助，此舉或加劇地區衝突。資產配置方面，與持續性通脹相關的投資值得關注，另外適當部署防
守性板塊可降低組合波動。由於高通脹還將維持一段時間以及美國經濟未明顯轉差，在當前緊縮
的貨幣政策背景下我們對美債看法偏淡。
　　在防範疫情的前提下，如何實現經濟增長目標，是當下中國面臨的最大難題。封城政策雖可
阻斷疫情傳播，但對經濟活動不可避免地產生負面影響，早前國際貨幣基金組織對２０２２年中
國經濟增長預測由４﹒８％下調至４﹒４％。同時刺激政策有所克制，使得市場信心越發轉弱。
好在４月末政治局會議就市場關切作出回應，傳遞出積極信號。我們認為內地Ａ股「第二隻腳」
已經出現，但未來走勢仍不明朗。在全球收緊貨幣政策的背景下，股市需在疫情及政策等方面有
所突破方可回到上升通道。
《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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