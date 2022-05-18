《基金之道－龐寶林》環球央行加息應對通脹

《基金之道》４月環球市場表現欠佳，美國標普５００指數及納斯達克綜合指數分別下跌

８﹒８０％、１３﹒２６％，後者創下自２００８年金融危機以來最大單月跌幅。受內外環境共

同影響，中港股市同樣表現慘淡，上證綜合指數和恒生指數曾跌穿３０００點及２００００點關

鍵點位。市場預計聯儲局將加快緊縮步伐，帶動美國十年期債息向３％貼近，美匯指數突破

１００點。

４月初聯儲局公布了上月的會議記錄。文件顯示若未來通脹加劇，多數官員對單次或多次加

息５０點子表示支持。會議還提到，聯儲局最快將在５月開始縮減資產負債表，減持規模將較上

一輪更大。文件公布後市場開始擔憂聯儲局貨幣政策將會過分緊縮，美股及美債價格下跌，美匯

指數走強。此後不少鴿派官員紛紛調轉口風，例如聯儲局副主席布雷納德表示５月將會升息並對

縮表做出決定。月末聯儲局主席鮑威爾的講話強化了加息的預期，他暗示下月會議將會加息５０

點子並且未來或加息相似的幅度以對抗通脹。與此同時，部分大型公司公布業績不及市場預期，

市場情緒進一步轉差。

在大西洋的另一邊，俄烏衝突仍在持續，雙方會談未有成果。在此背景下，歐洲央行４月會

議決定維利率不變，但將於第三季結束資產購買計劃。由於利率調整將在資產購買計劃結束後進

行，預計歐洲央行未來將提高利率。

疫情持續在中國各地蔓延，使經濟活動進一步放緩。根據國家統計局數據，４月製造業

ＰＭＩ跌至４７﹒４，已連續兩月位於收縮區間。上海及周邊省份ＧＤＰ佔全國近２５％，該地

區因疫情導致工廠停滯和物流受阻已對多個行業造成供應鏈衝擊，預計這將拖累二季度經濟增長

。

進入５月，首先最受關注的是月初聯儲局議息會議。會議決定加息半厘但聯儲局主席鮑威爾

在記者會上表示暫時不會考慮加息７５點子的選項，市場情緒因此稍有緩解。同時５月公布的通

脹數據顯示美國通脹頂點已經出現，但通脹增速下降幅度不及預期，高通脹在年內還將持續。因

此預計聯儲局６月及７月將持續提高利率，分別加息５０點子。另外俄烏衝突的持續影響同樣不

容忽視。近期俄羅斯宣布暫停向波蘭及保加利亞供應天然氣，同時北約不斷向烏克蘭提供軍事援

助，此舉或加劇地區衝突。資產配置方面，與持續性通脹相關的投資值得關注，另外適當部署防

守性板塊可降低組合波動。由於高通脹還將維持一段時間以及美國經濟未明顯轉差，在當前緊縮

的貨幣政策背景下我們對美債看法偏淡。

在防範疫情的前提下，如何實現經濟增長目標，是當下中國面臨的最大難題。封城政策雖可

阻斷疫情傳播，但對經濟活動不可避免地產生負面影響，早前國際貨幣基金組織對２０２２年中

國經濟增長預測由４﹒８％下調至４﹒４％。同時刺激政策有所克制，使得市場信心越發轉弱。

好在４月末政治局會議就市場關切作出回應，傳遞出積極信號。我們認為內地Ａ股「第二隻腳」

已經出現，但未來走勢仍不明朗。在全球收緊貨幣政策的背景下，股市需在疫情及政策等方面有

所突破方可回到上升通道。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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