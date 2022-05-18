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18/05/2022 10:49

《輪證國度－劉嘉寳》騰訊公布季績，勢左右港股投資氣氛

　　《輪證國度》通脹見頂或是大幅加息而引發經濟衰退，大市仍然憂慮美聯儲貨幣政策對經濟
的影響。聯儲局主席鮑威爾出席公開活動就貨幣政策講話，他強調工作重點是壓低通脹至２％，
重申在緊接下來的兩次議息會議上，可能各加息０﹒５厘。
　　港股始終受外圍消息影響，美股波動影響，俄烏局勢尚未明朗。但港股自二月中起已經累積
一定跌幅，估值偏低。而內地疫情可望見頂，放鬆防疫限制以及刺激經濟措施有望出台。本周初
恒指有不俗表現，周二（１７日）重上１０天和２０天線。
　　季績陸續出爐，當中焦點「股王」騰訊（００７００）將於今日（１８日）放榜，其季績好
壞隨時影響科網同業以至整個港股的投資氣氛。市場雖預測首季盈利或倒退，但主席馬化騰認為
集團正面臨挑戰與發展並存新階段，集團可借此換檔及創造更高品質的發展。
　　中汽協公布內地車企，今年首４個月汽車出口按年升３９﹒４％，市場憧憬短期再有新一輪
汽車下鄉政策出台，汽車股集體抽升。
　　當中比亞迪（０１２１１）已連升３日，周二再抽升逾半成，高見２５６元及大陽燭升穿
２５０天線。
　　投資者如看好騰訊股價走勢，可留意騰訊購１６６２５，行使價４３０﹒２元，實際槓桿
６﹒３倍，引伸波幅５０﹒２％，換股比率１００兌１，２０２２年９月８日到期。
　　相反，看淡則可留意騰訊沽１４２４７，行使價２９８﹒８元，實際槓桿５﹒１倍，引伸波
幅５０﹒５％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２２日到期。
　　投資者如看好比迪股價走勢，可留意比迪購１３４５５，行使價２８０﹒２元，實際槓桿
４﹒３倍，引伸波幅５９﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２７日到期。
　　相反，看淡則可留意比迪沽２３８８１，行使價１９９﹒９元，實際槓桿４﹒０倍，引伸波
幅６２﹒７％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２７日到期。《國泰君安股票衍生工具銷
售副總裁　劉嘉寳》
　
註：本文不構成任何要約，招攬或邀請，建議或推薦。本結構性產品為複雜產品及並無抵押品。
如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌
，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。莊家可能是唯一報價者。投資前應了解
產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全詳情。
　
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場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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