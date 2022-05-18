《輪證國度－劉嘉寳》騰訊公布季績，勢左右港股投資氣氛

《輪證國度》通脹見頂或是大幅加息而引發經濟衰退，大市仍然憂慮美聯儲貨幣政策對經濟

的影響。聯儲局主席鮑威爾出席公開活動就貨幣政策講話，他強調工作重點是壓低通脹至２％，

重申在緊接下來的兩次議息會議上，可能各加息０﹒５厘。

港股始終受外圍消息影響，美股波動影響，俄烏局勢尚未明朗。但港股自二月中起已經累積

一定跌幅，估值偏低。而內地疫情可望見頂，放鬆防疫限制以及刺激經濟措施有望出台。本周初

恒指有不俗表現，周二（１７日）重上１０天和２０天線。

季績陸續出爐，當中焦點「股王」騰訊（００７００）將於今日（１８日）放榜，其季績好

壞隨時影響科網同業以至整個港股的投資氣氛。市場雖預測首季盈利或倒退，但主席馬化騰認為

集團正面臨挑戰與發展並存新階段，集團可借此換檔及創造更高品質的發展。

中汽協公布內地車企，今年首４個月汽車出口按年升３９﹒４％，市場憧憬短期再有新一輪

汽車下鄉政策出台，汽車股集體抽升。

當中比亞迪（０１２１１）已連升３日，周二再抽升逾半成，高見２５６元及大陽燭升穿

２５０天線。

投資者如看好騰訊股價走勢，可留意騰訊購１６６２５，行使價４３０﹒２元，實際槓桿

６﹒３倍，引伸波幅５０﹒２％，換股比率１００兌１，２０２２年９月８日到期。

相反，看淡則可留意騰訊沽１４２４７，行使價２９８﹒８元，實際槓桿５﹒１倍，引伸波

幅５０﹒５％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２２日到期。

投資者如看好比迪股價走勢，可留意比迪購１３４５５，行使價２８０﹒２元，實際槓桿

４﹒３倍，引伸波幅５９﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２７日到期。

相反，看淡則可留意比迪沽２３８８１，行使價１９９﹒９元，實際槓桿４﹒０倍，引伸波

幅６２﹒７％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２７日到期。《國泰君安股票衍生工具銷

售副總裁 劉嘉寳》



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