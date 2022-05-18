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18/05/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續升４３３點子，報６﹒７４２１至一周高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４２１，
較上個交易日升４３３點子，實現三連漲，創５月１２日以來一周新高，上個交易日報
６﹒７８５４。
　　美元連續第２天走低，美匯指數周二紐約尾盤跌０﹒８１％，報１０３﹒３４，是２周以來
最低。在通脹高企情況下，美國４月零售按月增長０﹒９％，按年增長更達８﹒１９％，前值
７﹒３４％。聯儲局主席鮑威爾周二表示，會毫不猶豫持續加息，直至通脹下降，並強調有很多
途徑可以實現經濟軟著陸。鮑威爾發言後，美元跌勢縮窄。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４２１　　－４３３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１１０４　　＋２５９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２０５６　　－５５５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５８９　　　－５４﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４１６８　　＋５１６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７３９９　　　＋６８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２８７９　　　＋５１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８６９０　　　－９３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７８１１　　　＋７３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２６３６　　－１７４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５１２　　　＋３２﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒７３４６　＋３３４８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３６０５　　－２００﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒１３００　　　－３６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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