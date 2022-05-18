【聚焦人幣】人幣中間價續升４３３點子，報６﹒７４２１至一周高

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４２１，
較上個交易日升４３３點子，實現三連漲，創５月１２日以來一周新高，上個交易日報
６﹒７８５４。
美元連續第２天走低，美匯指數周二紐約尾盤跌０﹒８１％，報１０３﹒３４，是２周以來
最低。在通脹高企情況下，美國４月零售按月增長０﹒９％，按年增長更達８﹒１９％，前值
７﹒３４％。聯儲局主席鮑威爾周二表示，會毫不猶豫持續加息，直至通脹下降，並強調有很多
途徑可以實現經濟軟著陸。鮑威爾發言後，美元跌勢縮窄。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７４２１ －４３３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１１０４ ＋２５９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２０５６ －５５５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５８９ －５４﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４１６８ ＋５１６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７３９９ ＋６８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２８７９ ＋５１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８６９０ －９３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７８１１ ＋７３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２６３６ －１７４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５１２ ＋３２﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒７３４６ ＋３３４８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６０５ －２００﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒１３００ －３６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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