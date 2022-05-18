《投資心得－潘鐵珊》阿里受惠商品出口穩增，國際批發業務表現佳

《投資心得》阿里巴巴（０９９８８）截至去年１２月３１日止的季度業績，錄得收入達

２４２５﹒８億元人民幣，比２０２０年同期增１０％；而經營利潤為７０﹒７億元人民幣。集

團有穩定增長，加上充足現金流令其在未來能繼續強化核心業務，有利長線上的增長。



＊擴商品供給奏效用戶增，阿里雲續拓國際布局＊



在國際批發商業業務展現強勁增長，主要由於消費及工業商品的出口有穩健增長。因為

Ａｌｉｂａｂａ﹒ｃｏｍ提供如國際物流及交易信用保障的增值服務，推動了國際貿易增長。至

於核心業務電商平台方面，集團來自偏遠地區的新用戶和消費者數不斷增加，反映其擴大商品供

給以滿足多元化需求的策略有效；集團促進企業實行數字化轉型，提升其運營效率。而疫情亦成

為推手之一，國際差旅受限制令線上購物增加，同時令商家加速走向線上。

此外雲計算方面，展望未來的收入將會持續在客戶及產業端趨向更多元化。阿里雲作為國內

最大的公有雲服務供應商，已為全球２５個地區提供雲計算服務，包括馬來西亞、新加坡、印尼

、日本、德國及迪拜，並繼續擴大其國際布局，並於亞太區內新增了兩個數據中心，一個位於韓

國，另一個位於泰國，故後續增長值得期待。



＊菜鳥深化與物流夥伴合作，可考慮現價買入＊



另一方面，菜鳥網絡深化與物流合作夥伴的合作，相信能使其國內以至全球物流網絡繼續擴

大。受惠跨境業務快速增長，加上使用菜鳥履約服務的商家持續增加，帶動收入同比增長２３％

至１９６億元人民幣。可考慮於現價買入，上望１００元，跌穿７０元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）



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