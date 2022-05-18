【新冠肺炎】上海昨日新增新冠陽性病例８５５例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市衛健委通報，１７日上海新增本土
新冠肺炎確診病例９６例和無症狀感染者７５９例，其中５６例確診病例為既往無症狀感染者轉
歸，４０例確診病例和７５９例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性確診病例１例
和無症狀感染者１例，均在閉環管控中發現。新增本土死亡病例３例。
截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者逾６２萬例，死亡共計５７９例。
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