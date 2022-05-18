【內房困局】佳兆業回應子公司法人代表「下落不明」：為工作調動

《經濟通通訊社１８日專訊》早前海南省海口市龍華區法院一份公告中提到，借款合同糾紛
一案中佳兆業（０１６３８）子公司法人代表作為被告「下落不明」。佳兆業最新回應，由於因
法人代表工作調動、出差不在送達地址，相關司法快遞未被簽收。
佳兆業表示，目前尹國輝、佳兆業集團（深圳）有限公司、佳兆業東戴河房地產開發有限公
司、綏中佳霖房地產開發有限公司，均已簽收相關案件司法快遞。（ｄｗ）
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