【內房困局】佳兆業回應子公司法人代表「下落不明」：為工作調動

《經濟通通訊社１８日專訊》早前海南省海口市龍華區法院一份公告中提到，借款合同糾紛

一案中佳兆業（０１６３８）子公司法人代表作為被告「下落不明」。佳兆業最新回應，由於因

法人代表工作調動、出差不在送達地址，相關司法快遞未被簽收。

佳兆業表示，目前尹國輝、佳兆業集團（深圳）有限公司、佳兆業東戴河房地產開發有限公

司、綏中佳霖房地產開發有限公司，均已簽收相關案件司法快遞。（ｄｗ）

