【東航空難】外媒指東航墜機事故或涉人為因素，東航：沒有新證據

《經濟通通訊社１８日專訊》東航（００６７０）一架波音７３７－８００型號客機，３月

在廣西梧州意外墜毀，隨後飛機黑盒被尋獲。外媒《華爾街日報》引述接近美國監管機構官員消

息，事故或因駕駛艙內有人故意令飛機急墜造成。

知情人士透露，黑盒數據表明，控制系統的一些指令輸入「將飛機推入了致命的俯衝狀態」

。一名熟悉美國初步評估的人士說：「該飛機按照駕駛艙內某人的指示行事。」他又表示，牽頭

調查的中國當局迄今尚未發現肇事飛機有任何機械或飛行控制問題。



＊東航：墜機前有人闖進駕駛艙的情況不大可能發生＊



東航發聲明表示，沒有新證據可確定失事班機存有任何問題，除重申東航高層３月提到的機

師健康、家庭和睦外，還補充機師財務狀態良好。墜機前有人闖進駕駛艙的情況亦不大可能發生

。並表示「任何非官方臆測都可能妨礙事故調查，影響全球航空運輸產業實質發展。」

波音拒評消息。美國國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）亦未回應查詢。中國監管機構曾在４

月提交事故初步報告，未提及機件故障問題。東航在４月已恢復該機型飛行。波音美股股價周二

升６﹒４５％。（ｄｗ）

