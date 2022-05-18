【新冠肺炎】台灣新增８﹒５萬宗本土確診，創記錄新高

《經濟通通訊社１８日專訊》台灣新增８﹒５萬宗本土新冠確診個案，較昨日約６﹒５萬宗

急升近三成，且再創疫情以來單日新高。另有４１名患者不治。重災區新北市佔２﹒７萬宗，其

次是台北市，有１﹒２萬宗。

台灣疫情嚴峻，美國現在把台灣視為高風險國家。衛福部長陳時中對此表示，一個國家疫情

風險高低，這是依確診人數佔百萬人口的比例進行分級，台灣近來確診人數多，當然風險等級會

升高。（ｊｔ）

