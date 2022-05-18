  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/05/2022 09:34

【數據解讀】４月全國公共預算收入近腰斬，地方財力持續捉襟見肘

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家財政部昨日（１７日）公布的數據顯示，今年１－４月累
計，全國一般公共預算收入７４２９３億元（人民幣．下同），扣除留抵退稅因素後增長５％，
按自然口徑計算下降４﹒８％；全國一般公共預算支出８０９３３億元，增長５﹒９％，為預算
的３０﹒３％。《路透》根據歷史數據計算，４月全國一般公共預算收入近腰斬，按年減少
４１﹒３％，支出跌２％；國有土地使用權出讓收入少３７﹒９％，反映樓市持續低迷。

＊深圳４月財收按年降４４％，溫州跌幅更超７０％＊

　　疫情防控相關的支出令財政支出的剛性愈發緊繃，地方財力持續捉襟見肘。財政部副部長許
宏才昨天表示，將加快推進留抵退稅實施進度、加快地方專項債券發行使用；抓緊謀劃增量政策
工具，加大相機調控力度，努力保持經濟運行在合理區間。受退稅減稅政策影響，多地財政收入
出現大幅下滑。其中深圳４月一般公共預算收入按年降４４％，蘇州財收挫幅接近５０％，溫州
跌幅更超過７０％。
　　上海市政府尚未公布４月財政收入，但已於周一（１６日）公布將發債６５４﹒８億元。有
海外經濟學家認為，上海發債救財政可能是杯水車薪，因為防疫等支出開銷很大，財政收入減少
，財政壓力急增。
　　另一受疫情嚴重影響的吉林省財政廳日前透露，４月全省一般公共預算收入按年減少
７４﹒４％，主要是受疫情、新的組合式稅費支持政策等因素疊加影響。其中，１至４月累計增
值稅和企業所得稅按年降幅分別高達４０％和３０﹒６％。（ｗｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/05/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣
香港政情17/05/2022
【特區新班子】政府架構重組方案出爐　增設三副司長及兩個政策局
財經熱話17/05/2022
社距措施再放寬惟通關仍無期　本地零售餐飲股炒唔起
中國故事17/05/2022
《神州經脈》政協召集科企開會　中國持美債四連降　滬指衝三千一
專訪17/05/2022
【專訪】陶冬：意大利勢力崛起，德拉吉「不惜代價」與俄脫勾（有片）
財經熱話17/05/2022
【QQ前景】騰訊業務轉型難改增長放緩勢頭？績前眼看手勿動？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金