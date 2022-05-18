【數據解讀】４月全國公共預算收入近腰斬，地方財力持續捉襟見肘

《經濟通通訊社１８日專訊》國家財政部昨日（１７日）公布的數據顯示，今年１－４月累

計，全國一般公共預算收入７４２９３億元（人民幣．下同），扣除留抵退稅因素後增長５％，

按自然口徑計算下降４﹒８％；全國一般公共預算支出８０９３３億元，增長５﹒９％，為預算

的３０﹒３％。《路透》根據歷史數據計算，４月全國一般公共預算收入近腰斬，按年減少

４１﹒３％，支出跌２％；國有土地使用權出讓收入少３７﹒９％，反映樓市持續低迷。



＊深圳４月財收按年降４４％，溫州跌幅更超７０％＊



疫情防控相關的支出令財政支出的剛性愈發緊繃，地方財力持續捉襟見肘。財政部副部長許

宏才昨天表示，將加快推進留抵退稅實施進度、加快地方專項債券發行使用；抓緊謀劃增量政策

工具，加大相機調控力度，努力保持經濟運行在合理區間。受退稅減稅政策影響，多地財政收入

出現大幅下滑。其中深圳４月一般公共預算收入按年降４４％，蘇州財收挫幅接近５０％，溫州

跌幅更超過７０％。

上海市政府尚未公布４月財政收入，但已於周一（１６日）公布將發債６５４﹒８億元。有

海外經濟學家認為，上海發債救財政可能是杯水車薪，因為防疫等支出開銷很大，財政收入減少

，財政壓力急增。

另一受疫情嚴重影響的吉林省財政廳日前透露，４月全省一般公共預算收入按年減少

７４﹒４％，主要是受疫情、新的組合式稅費支持政策等因素疊加影響。其中，１至４月累計增

值稅和企業所得稅按年降幅分別高達４０％和３０﹒６％。（ｗｌ）

