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即市新聞

18/05/2022 10:04

《股林淘金－林家亨》成王敗寇成定局，事後檢討要深思

　　《股林淘金》過去兩年以來，比亞迪（０１２１１）一直是筆者在每一個財經投資平台都極
力推薦的汽車股，每當任何投資者詢問我應否撈底吉利（００１７５）、長城（０２３３３）、
蔚來、小鵬或理想汽車，我都是千篇一律的回覆：比亞迪是首選。
　　很多投資者都覺得筆者太過偏心比亞迪，其實這是錯誤的。如果你有翻看我２００９至
２０１２年的任何財經平台（包括經濟通）文章，你便發覺我是力捧吉利（００１７５）的，足
足捧了１２年。在２０１０年時我是看淡比亞迪的，而當時我的文章是極力呼籲比亞迪應該要趁
高配股，可惜沒有發生。比亞迪的股價由當時的７０多元跌至２０１２年的１１元。我一直推介
的吉利汽車直至２０２１年１１月份，我才在《經濟通》晨早Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ財經直
播節目中高調講出：吉利汽車我已經轉軚了，我以後不會再推介吉利汽車。
　　昨天比亞迪的股價曾升回高位２５６元，這剛剛好是今年１月２４日比亞迪當日最高位的價
格，可以說比亞迪的股價是返家鄉了！但若以同時期計算，吉利尚要升多３９﹒２％，長城尚要
升多８７﹒７％，小鵬尚要升多７６﹒４％，蔚來（以美股計）尚要升多５６﹒２％，理想尚要
升多１８﹒８％才能回到１月２４日的家鄉價。由此可見，以往我一直堅持不撈底吉利和長城，
寧買比亞迪的建議是正確的。其實，以上５股表現都不是最慘的，最慘的是去年１１月１２日我
在財經平台上遇到股民問我：如果要買新上市的美國電動車Ｒｉｖｉａｎ或Ｌｕｃｉｄ，兩隻揀
一隻，我會揀那一隻？我當場便答：我絕不會揀Ｒｉｖｉａｎ，因為它雖然有超級名氣亞馬遜及
福特汽車是它第一及第二大股東，但它最大的缺點是缺乏執行能力，所以我不會揀它。昨天它的
收市價是２７﹒４９美元，若要返回上年１１月１２日的家鄉價１３５﹒２美元，尚需要上升
３９１％才可以。所以，不聽老人言吃虧在眼前。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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