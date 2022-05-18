【大國博弈】涉游說特朗普遣返中國商人，跨國賭業大亨遭美起訴

《經濟通通訊社１８日專訊》在拉斯維加斯和澳門經營賭場及酒店的永利度假村，其創辦人

兼前董事長Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｗｙｎｎ被指受中國及中國前公安部副部長孫力軍指使，游說美國

政府遣返一名中國商人，但拒絕按美國當局要求註冊中國政府代理人，遭美國司法部提起民事執

法訴訟。這是美國逾３０年來首次就此項罪行提起民事訴訟，美國司法部指Ｓｔｅｐｈｅｎ

Ｗｙｎｎ為了保護其在澳門的商業利益，所以幫助中國政府進行游說工作。

綜合資料，案中涉及的中國商人相信就是遭國際刑警紅色通緝的前地產商郭文貴。中國國安

部前副部長馬建在２０１５年１月落馬，被指和馬建「勾結」的郭文貴從香港流亡海外，郭文貴

自２０１７年起頻頻高調披露中國政府高層的「秘聞」，盡管真實性存疑，但已引發中國當局的

憤怒。據《華爾街日報》在２０１７年報道，Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｗｙｎｎ曾在白宮一次私人晚宴

上，親手將一份涉及遣返郭文貴的中方文件交給時任美國總統特朗普，當時永利度假村發聲明指

有關報道內容不實。

Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｗｙｎｎ當時除了是永利度假村董事長外，還是美國共和黨全國委員會的

前財務主席。美國司法部指出，Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｗｙｎｎ和共和黨全國委員會前副主席布羅迪

同受孫力軍指使進行游說工作，布羅迪於２０２０年承認多項罪行，但其後獲特朗普赦免。

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