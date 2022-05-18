【數據解讀】儲錢有害買樓有益？內地學者促出台政策阻居民去槓桿

《經濟通通訊社１８日專訊》銀保監黨委此前指出，要加強宏觀槓桿率上升風險應對，嚴防

銀行保險資金被用於盲目「加槓桿」，不過有經濟學家指出，中國要維持經濟增長，應出台政策

來扭轉居民趨勢性去槓桿的苗頭。

建設銀行金融市場部分析師張濤團隊發表文章指出，結合４月份的經濟、金融等數據，該行

下調了今年經濟增速預期，預計今年第二季經濟同比增速只有１﹒４％，全年增速下調０﹒８個

百分點至４﹒３％，大幅低於中國當局的５﹒５％增長目標，而相比起宏觀經濟數據走弱，更需

要警惕就業市場惡化，截至４月底城鎮失業率為６﹒１％，相當於失業人群超過２８５３萬人，

尤其是青年失業率高達１８﹒２％，佔該年齡段人口超過一成。

文章指，居民愈來愈追求穩定的存量金融資產收益，居民４月去槓桿的速度較３月進一步加

速，相反的是存款增速繼續提升，反映居民正在趨勢性去槓桿，根據發達經濟體的經驗，居民在

趨勢性調整資產負債表，會對經濟增長帶來持久衝擊，而且貨幣部門推出逆周期宏觀調控措施呵

護經濟，亦會帶來空前巨大的政策退出成本，例如美國至今仍未完全擺脫量化寬鬆的影響。文章

總結，居民加槓桿更有利於經濟增長，中國政府應出台政策，盡快扭轉居民趨勢性去槓桿的苗頭

。（ｅｙ）

