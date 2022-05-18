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即市新聞

18/05/2022 17:44

人行大地震，貨幣政策司司長孫國峰落馬，上月公開發言解讀幣策

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地金融反腐行動已捲至人民銀行高層，據中央紀委國家監委
駐中國人民銀行紀檢監察組、天津市監察委員會消息，人民銀行貨幣政策司原司長孫國峰涉嫌嚴
重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。翻查資料，孫國峰在今年４月才出席了人民銀行
召開的２０２２年第一季度金融統計數據新聞發布會，他在會上曾作出公開發言，解讀人行今年
以來的貨幣政策。據新聞稿內容顯示，孫國峰是在本月被免職。
　　根據資料，孫國峰為中國社科院金融研究所經濟學博士，１９９６年８月起在人民銀行貨幣
政策司工作，從普通幹部做起，２０１６年１０月起擔任人行金融研究所所長，２０１８年８月
起任人行貨幣政策司司長，直至本月被免職。
　　翻查過往記錄，中國政府金融系統少有高級別官員落馬，尤其是作為人民銀行貨幣政策司的
司長，在一個月內被免職及受查，更屬罕見。對上一個受查金融系統重要官員為中國金幣總公司
前總經理兼黨委書記牟善剛，他於２００６年至２０１７年曾任人民銀行機關服務中心黨委書記
、主任，轉到中國金幣總公司工作４年後，在今年１月落馬受查。
　　中紀委去年１０月宣布，中央第四巡視組會巡查人民銀行、銀保監、中證監等２５家金融單
位，根據外媒當時的報道指，中紀委曾巡視人行北京總部，向職員發問並檢視文件，並向人行官
員透露，中央對人行應具獨立性的說法容忍程度不高。（ｅｙ）（ｚｚ）

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