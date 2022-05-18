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18/05/2022 15:28

【大國博弈】美日印澳峰會前夕，王毅就涉華消極動向與日本交涉

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外交部官網公布，國務委員兼外長王毅今日在同日本外相
林芳正舉行視頻會晤時，就日美涉華消極動向表明立場。王毅指出，日方即將主辦美日印澳「四
邊機制」峰會。令人關注和警惕的是，美國領導人還未成行，所謂日美聯手對抗中國的論調就已
甚囂塵上，搞得烏煙瘴氣。
　　王毅強調，日美是同盟關係，中日則締結有和平友好條約。日美雙邊合作不應挑動陣營對抗
，更不應損害中方的主權、安全和發展利益。希望日方汲取歷史教訓，著眼地區和平穩定，務必
謹慎行事，不要為他人火中取栗，不要走以鄰為壑的歧途。
　　美國總統拜登預定下周訪問日本，出席在東京舉辦的美日印澳「四方安全對話」
（Ｑｕａｄ）面對面領袖峰會，並預定２３日與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。這是拜登上任
後首次訪日，也是他與岸田的首次面對面正式峰會。
　　值得關注的是，日美領袖峰會的聯合聲明草案昨日（１７日）曝光，不僅再度列入台灣海峽
和平穩定的重要性，還將進一步列入日美「共同遏止、應對」中國行動的方針。另外，美國將提
出透過「核保護傘」以實現日本防衛與日美兩國安全保障的共享，以及啟動美國主導的新經濟圈
構想「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）。（ｗｌ）

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