【ＦＯＣＵＳ】戰火疊加極端天氣，全球硬捱「貴麵包」

【ＦＯＣＵＳ】中國小麥「夏收」開啟爭分奪秒硬仗，芝交所（ＣＢＯＴ）小麥期貨價格續

企穩歷史最高水平。隨著俄羅斯繼續控制黑海咽喉蛇島（Ｚｍｉｉｎｙｉ Ｉｓｌａｎｄ），變

相封鎖烏克蘭最大港口敖德薩，美歐正密密商討，如何打通這個「歐洲糧倉」的運輸通道。而英

國央行行長貝利最新以「世界末日（ａｐｏｃａｌｙｐｔｉｃ）」形容戰爭造成的糧食漲價及短

缺，再印證中國最高層何以頻頻強調，「確保口糧絕對安全」。



＊俄鎖黑海要津，恐增近半億人陷急性飢餓＊



「Ｈｕｎｇｅｒ，ａ ｗｅａｐｏｎ ｏｆ ｍａｓｓ ｄｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎ？（飢餓

，一種大殺傷力武器？）」倘若看看英國天空新聞委託Ｉｐｓｏｓ所作的最新民意調查，２７％

的受訪者為應對生活成本危機而試過「跳過一餐（ｓｋｉｐｐｉｎｇ ｍｅａｌｓ）」，答案不

言而喻。

隨著小麥期貨價格年初至今漲逾六成，美國、英國的食品通脹４月分別高達９﹒４％、

５﹒９％；在主食價格飆升三倍的伊朗，近日更爆發全國性示威。不容忽視的還有非洲，據世界

糧食計劃署（ＷＦＰ）３月底警告，如俄烏戰爭持續到４月之後（預測情景已成真），全球今年

陷入急性飢餓的人數將增加４７００萬至３﹒２３億，其中以撒哈拉以南非洲受到的影響最大。

有「最誠實央行行長」之稱的貝利周一就稱，俄烏戰爭造成的「世界末日」般的糧食漲價

及短缺，可能對窮人造成災難性影響。

戰爭究竟如何釀就糧食危機？首先當屬俄羅斯封鎖黑海要津，令全球第四大玉米出口國、

全球小麥第五大出口國的烏克蘭，面臨至少２０００萬噸農產品被困糧倉，卻無法出口的窘境。



＊印美法產量難樂觀，中國保口糧絕對安全＊



聯合國秘書長古特雷斯４月會見普京時即討論過以帶有聯合國標誌的中立船隻運輸糧食，但

未有突破；鑒於此，美歐正加緊商討通過鐵路、空運等方式打通烏克蘭玉米、小麥出口。

此外，極端天氣令全球產糧區普遍面臨減產，其中，僅次中國的全球第二大小麥生產國印

度，受罕見熱浪侵襲，上周五（１３日）宣布立即禁止小麥出口（該國最新放行１３日前已在海

關等級的貨物）。而歐盟的小麥生產大國法國（去年出口約２０００萬噸），同面臨低降雨量帶

來的乾旱威脅。

另在美國，加州正經歷史上最乾燥的一年，而橫跨８個州、為中西部農業區提供水源的地下

蓄水層同面臨消耗殆盡，該國農業部昨晚就下調全美評級為「良好至極好」的冬小麥作物比例２

個百分點至２７％。

去年小麥進口創下９７７萬噸新高的中國怎麼辦？農業部本周就要求「各級部門全力以赴打

好小麥機收這場硬仗，確保夏糧顆粒歸倉」；而中共黨刊《求是》最新刊登的習近平、李克強兩

篇講話稿同時強調，「確保口糧絕對安全」、「必須高度重視保障糧食穩定供應」。

你餐桌上的麵包漲價了嗎？

