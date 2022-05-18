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即市新聞

18/05/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》港府應全面加強公私營合作，加快建屋進程

　　《投資智慧》香港土地供應問題十分嚴峻毋庸置疑。據《香港２０３０＋：跨越２０３０年
的規劃遠景與策略》中最新的評估推算，２０１９年至２０４８年間，包括房屋用地、經濟用地
、政府、機構及社區設施、休憩用地及運輸基建設施在內，整體土地需求估計約為５８００至
６２００公頃。發展局局長黃偉綸於去年１０月表示，已展開或進入較成熟規劃階段的項目可供
應３２００公頃土地，而中長期的潛在土地供應更達到４１００公頃。
　
　　不過，上述合計７３００公頃土地大多太「遠水」，實難救「近火」。這些土地絕大部分來
自「明日大嶼」交椅洲人工島計劃及「北部都會區」的土地。據預計，「明日大嶼」交椅洲人工
島約１０００公頃新增土地，可興建１５萬至２６萬個住宅單位，當中七成為公營房屋；提供約
４００萬平方米的商業和寫字樓樓面面積。「北部都會區」預計提供住宅單位約１６﹒５萬至
１８﹒６萬個，最終該區總供應單位逾９０萬個；連同元朗區和北區現有的３９萬個住宅單位，
整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達９０﹒５萬至９２﹒６萬個，一共可容納約
２５０萬人居住。
　
　　值得注意的是，政府目前既未展開填海工程，更未有「北部都會區」的確實時間表。若只是
等待「明日大嶼」及「北部都會區」的土地，預計至少要２０至２５年才可完成發展。且北區及
元朗地區除了受地理環境所限，其業權也較為複雜，發展難度和不確定性較高。但房屋供應短缺
問題早已經「火燒眉毛」，現屆政府上任時公屋輪候時間是４﹒７年，而截至去年９月底最新公
屋輪候時間為５﹒９年，刷新２２年來的新高；至於長者一人申請的平均輪候時間，亦增至最新
的３﹒８年。
　
　　香港人都渴望擁有一個屬於自己的安樂窩、舒適的生活空間、過更優質的生活。故政府應該
要有創新的思維，除了研究規劃發展之外，也應該全面加強公私營合作的方法。因香港實則有著
大量具發展潛力的私人土地未被充分利用，而公私營合作可以善用這些私人土地，在中、短期內
就有望增加可發展土地供應，加快建屋進程。同時，政府也應該給予及鼓勵各界人士提出土地發
展的建議，並協調相關計劃，共同為香港未來的土地發展尋求新出路。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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