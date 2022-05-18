  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/05/2022 10:52

《樓市亮話－湯文亮》置業者的快速測試

　　《樓市亮話》有買了樓的朋友話非常擔心利息上升，整日愁眉苦臉，我問佢今早出門前有冇
做快速測試，朋友反問我點解咁無厘頭，我話有原因，如果有做快速測試而結果又是陰性，應該
不用擔心確診，我相信朋友在買樓之前一定要做壓力測試，如果過關，點解要擔心利息上升，甚
至有人認為，利息如果唔升，壓力測試就浪費了。這個論點雖然有多少古怪，但不能夠話錯，不
少人做快測後結果是陰性，立刻又會話浪費了一次快測包，唔見了十元。

　　在金管局最初推出壓力測試的時候，被人鬧到飛起，他們認為打算買樓的人只要有能力付首
期，根本不用甚麼壓力測試。老實說，最初我亦同意他們的說話，但後來我發覺，當時的利息太
低，現在也是一樣，如果唔做壓力測試，即使要付五成首期，能夠買得起的人實在太多，不但會
造成樓價急升，如果那些人供唔掂，最後要被逼賣樓，樓價就會急跌，大升大跌會重創香港樓市
以至經濟體系，壓力測試是穩定市場最有效辦法。

　　有人認為既然金管局已經有逆周期措施，實在冇須壓力測試，其實是兩件事，逆周期措施是
要求買樓的人能夠付足夠首期，而壓力測試是確保那些買樓的人每月可以供樓，兩者都可以淘汰
一些不合資格買樓的人。不過，壓力測試是可以因應利息上升而調整，如果現在供樓利息是５％
，壓力測試就毋須加３％咁多，或者可以加１－１﹒５％，總括來說，如果在買樓之前有做壓力
測試，現在不用擔心利息上升而給予自己壓力。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告18/05/2022
【大行炒D乜】大行評京東目標大不同　富瑞$448摩通$235
開市Good Morning18/05/2022
熊麗萍料京東次季業績續反映疫情影響　200元以下可留意
財經熱話18/05/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣
香港政情17/05/2022
【特區新班子】政府架構重組方案出爐　增設三副司長及兩個政策局
財經熱話17/05/2022
社距措施再放寬惟通關仍無期　本地零售餐飲股炒唔起
中國故事17/05/2022
《神州經脈》政協召集科企開會　中國持美債四連降　滬指衝三千一
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金