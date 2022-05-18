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18/05/2022 09:23

【新冠肺炎】觀塘樂華北邨秉華樓圍封強檢，發現３宗陽性個案

　　《經濟通通訊社１８日專訊》觀塘樂華北邨秉華樓早上完成圍封強檢，期間１００１人接受
檢測，發現３宗陽性個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。衞生防護中心會安排跟進。
　　　政府派員在「受限區域」內到訪３９４戶，當中３２戶沒人應門，政府會採取措施跟進。
（ｃｌ）

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