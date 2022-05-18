公務員今年有望加薪，薪酬趨勢淨指標介乎２﹒０４％至７﹒２６％

《經濟通通訊社１８日專訊》薪酬趨勢調查委員會今日向公務員事務局提交薪酬趨勢調查報

告。今年的薪酬趨勢總指標均錄得正數，高層薪金級別８﹒３％，中層薪金級別５﹒５８％，低

層薪金級別３﹒２％；經扣除遞增薪額，高層薪金級別公務員薪酬趨勢淨指標為７﹒２６％，中

層為４﹒５５％，低層為２﹒０４％。



＊下周三再開會確認＊



調查委員會將在下周三（２５日）舉行的會議審核及考慮確認調查結果。其後，便會向政府

提交調查結果。按照既定做法，行政長官會同行政會議會在考慮調查所得的薪酬趨勢指標和其他

相關因素（例如香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求及公

務員士氣）後，就２０２２－２３年度公務員薪酬調整作出決定。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，有關數據參考１１１間公司的薪酬變動，涉及近１３

萬僱員，相信經已如實反映由去年４月至今年４月的市場實況。他表示，今年數據較清晰顯示向

上調整，是由於去年經濟有６﹒４％增長，雖然今年首季爆發第五波疫情，但普遍僱主在今年２

月１日前，均已決定員工加薪幅度。



＊人力顧問：加幅脫離市場＊



人力資源顧問周綺萍接受《有線電視》訪問時表示，調查結果數據加幅驚人，與市場狀況及

經濟狀態不太脗合，特別若高層加薪７％，加幅將甚於香港好景時的４－５％。私營機構無可能

跟隨，現時很多公司能否維持，或者有多少生意均成疑問。（ｃｌ）

