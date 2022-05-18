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18/05/2022 15:52

【新冠肺炎】「防疫抗疫基金」截至本月初已動用逾１７００億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》財政司司長陳茂波的書面答覆議員提問時表示，政府先後獲立
法會批准向「防疫抗疫基金」注資合共２５０９億元，截至今年５月初，政府已動用基金超過
１７００億元，惠及超過７００萬人次及９５萬個由企業╱商戶提交的申請。
　　陳茂波指出，在基金下已推出的２２０多項措施中，大部分執行部門及單位均以現有資源應
付，只有少部分措施牽涉額外行政費用，有關行政費用佔所有措施的總承擔金額少於１％。
　　自２０１９冠狀病毒病在香港爆發以來，政府透過基金推出了２０多項與加強防疫抗疫工作
相關的措施，包括向醫管局撥款以對抗疫情，特別是確保前線醫護人員得到足夠支援和保障。這
些措施的總承擔金額約為２５０億元，佔基金措施的總承擔金額約１０％。
　　截至今年２月２８日，醫管局推行各項防疫措施的開支為８５﹒６５億元，當中與人手相關
的開支佔約３１億元；設置及營運額外隔離及治療設施的開支（不包括人手相關開支）佔約１３
億元；其餘開支（包括支援檢測、疫苗接種、購置藥物、醫療儀器、個人防護裝備及其他設備等
）佔約４２億元。政府及醫管局會繼續密切留意疫情發展及資源需要，以確保有足夠資源應付疫
情，並按需要持續推行各項抗疫措施。（ｃｌ）

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