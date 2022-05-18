【新冠疫苗】本港再多兩人針後兩周內死亡，三青年懷疑心肌炎報告

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署公布，截至５月１５日晚上１１時５９分的過去一星期
，衞生署共接獲２８宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間共接獲２宗曾經於離世
前１４日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別７１歲及９２歲女子，沒有臨床證據顯
示個案由疫苗引起。
同期，衞生署接獲三宗涉及三至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的
報告，個案涉及一名１１歲男子及兩名１５歲男子，他們在接種復必泰疫苗後二至四日內出現胸
痛，情況穩定。
＊最少打首針比率約９３﹒１％＊
截至５月１５日晚上八時，本港市民合共接種了約１６４５萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民約６６７萬名，當中包括９３﹒１％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７４８４宗
異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０５％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括
１０３宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死
亡個案顯示與接種疫苗有關聯。
截至５月１５日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結６１宗死亡個案與疫苗接種沒有
因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘３１宗個案仍待更多資料以作評估。
專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。
（ｃｌ）
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