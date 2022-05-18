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18/05/2022 11:55

【俄烏開戰】以盧布支付天然氣或違反制裁令，歐洲天然氣價止跌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》歐盟有跡象顯示，以盧布購買俄羅斯天然氣可能會違反制裁令
之後，天然氣價格兩日來的跌勢停止。
　　荷蘭指標現貨月天然氣期貨單日內經歷大幅波動後，上升１﹒４％，收報每兆瓦時
９４﹒１８歐元。英國天然氣期貨價格亦上升７﹒５％。
　　歐洲天然氣價格近日下跌，期間天氣偏暖及庫存增加。隨著歐盟著手減少依賴俄羅斯供氣，
液化天然氣亦已運抵歐洲。（ａｌ）

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