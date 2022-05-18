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18/05/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒２億人幣，買美團沽小米

　　《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指高開２４３點，報２０１９３點。最高升
６７６點報２０６２６點，最低升２１９點報２０１６９點。恒指收報２０６０２點，升６５２
點或３﹒２７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５４﹒２億元人民幣，增加７９﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣
出最多的依次是小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１２４１﹒３７億元增加３３﹒５％。其中港股通成交３２０﹒２億元，佔總成交
２５﹒８％。

摩通突轉軚看好科技股＊

　　摩通最新發表研報指，經過重新檢視內地互聯網板塊短期及長期基本面前景後，認為近期在
國務院會議、中央政治局會議、中證監及人行會議的表述下，互聯網行業的不確定性有所減弱，
科網股現時進入第二階段投資進程，因而上調多隻股份評級及目標價，其中騰訊、美團
（０３６９０）、網易（０９９９９）、阿里巴巴（０９９８８）的評級都由「減持」上調至「
增持」，目標價也分別大幅上調至４７０元、２２０元、１８５元及１３０元。
　　美團升６﹒２４％報１７３﹒７元，北水淨買入１３﹒５億元；騰訊控股升５﹒２６％報
３６８﹒４元，北水淨買入７﹒３億元；中國海洋石油升２﹒８１％報１０﹒９８元，北水淨買
入６﹒５億元。
　　小米集團升５﹒４％報１１﹒７２元，北水淨賣出１﹒３億元；中芯國際升１﹒９２％報
１５﹒９４元，北水淨賣出０﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　１３﹒５０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　７﹒３２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　６﹒５２
　　招商銀行　　　（０３９６８）　　　　　　４﹒３８
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　４﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－１﹒２９
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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