《日入而息》騰訊首季經調整盈利遜預期，綠債暗盤收市潛水

《今天重點》

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騰訊（００７００）首季純利按年跌５１％至２３４﹒１３億元人民幣；騰訊首季非通用會計準

則純利按年跌２３％，遜預期；騰訊首季本土市場遊戲收入按年跌１％至３３０億元人民幣；各

種挑戰及周期變化下聚焦重點業務並堅持創新

政府綠債二五零五暗盤潛水少於１％，每手蝕３５元

傳恒汽無限期推遲電動車預售，許家印曾要求年中量產

人行大地震，貨幣政策司司長孫國峰落馬，上月公開發言解讀幣策

許正宇稱截至４月２１家中概股回流香港，市值佔美上市中概股七成

本港新增３２９宗確診，再多４名患者離世；東涌譚仔再多３食客染疫，１６個環境樣本呈陰性

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《即日市況》

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恒指全日高收４１點報２０６４４，科指低收１２點報４２６０

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《深滬股市》

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好淡爭持滬指悶跌０﹒２５％，科技股無力升權重偏軟

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《美元匯價》

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歐元升至２０天均線，短期或需整固

歐元最新報１﹒０５２６╱２７，日圓最新報１２９﹒０７╱１０

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《公司業績》

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騰訊（００７００）首季純利按年跌５１％至２３４﹒１３億元人民幣；騰訊首季非通用會計準

則純利按年跌２３％，遜預期

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《公司資訊》

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政府綠債二五零五（０４２５２）暗盤低招股價少於１％

佐丹奴（００７０９）於埃及開羅開設首間門市

安聯投資將獲Ｖｏｙａ ＩＭ２４％股權，兩者戰略合作

宏利推「宏利環球貨幣保障計劃」，提供七種貨幣選項

阿里、螞蟻退出印度電商平台ＰＥＰＬ，對Ｐａｙｔｍ持股不變

騰訊（００７００）首季本土市場遊戲收入按年跌１％至３３０億元人民幣；各種挑戰及周期變

化下聚焦重點業務並堅持創新

中生製藥（０１１７７）簽訂收購ＬＡＧ３單克隆抗體的協議；受託人進一步購買１０００萬股

股份

聯交所譴責富一國際控股（０１４７０）及多名前任及現任董事

惠理集團（００８０６）４月底止管理資產總值減少４０％至７９億美元

石藥（０１０９３）附屬多索茶鹼注射液獲頒藥品注冊批件

香港生力啤（００２３６）張嘉麟辭任財務總裁，林婉瑜接任

嘉和生物（０６９９８）ＧＢ２６３Ｔ的首次人體臨床試驗已完成首例患者給藥

百度（０９８８８）李彥宏稱數字經濟近兩年增長放緩，需要變革體制機制障礙

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《國企紅籌》

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復宏漢霖（０２６９６）漢斯狀聯合化療臨床研究達到主要研究終點

中國新城鎮（０１２７８）附屬注資合營企業南京國英中西建設開發

中煤能源（０１８９８）４月商品煤銷量跌１９﹒２％

平保（０２３１８）旗下平安中國新經濟基金已成功募集３億美元

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《神州民企》

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佳源（０２７６８）中途停牌，停牌前報０﹒５８元跌逾４１％創新低

佳兆業（０１６３８）回應子公司法人代表「下落不明」：為工作調動

碧桂園（０２００７）附屬發行不逾５億人幣公司債，期限３年；碧桂園加快融資，據報擬下月

發行兩款債券

榮陽實業（０２０７８）何栢耀獲委任為首席財務官

中國清潔能源科技（０２３７９）提名委員會空缺尚未填補

赤子城科技（０９９１１）主席全資控股公司增持十萬股

傳恒汽無限期推遲電動車預售，許家印曾要求年中量產

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《中國要聞》

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金磚國家外長視像會晤明日舉行，由中國外長王毅主持

國民養老保險公司首款年金險獲批，將在銀行渠道銷售

未按約定止損線投資運作，北京乾元泰和被出具警示函

習近平與小馬可斯通話，願同菲律賓加強戰略溝通協調

福州紅廟嶺滲瀝液廠新調節池發生爆燃，致３人死亡

國資委表示國有控股上市公司要為穩定資本市場做表率

儲錢有害買樓有益？內地學者促出台政策阻居民去槓桿

上海首批８６４家金融機構復工「白名單」出爐

國資委主任郝鵬調研中國建材

廣東去年出生人口貢獻全國１１％，多省自然增長轉負

上海海關四舉措保障口岸集疏運功能暢通

國產抗新冠病毒口服藥ＶＶ１１６發布首個臨床研究

４月全國公共預算收入近腰斬，地方財力持續捉襟見肘

人行１００億７天逆回購利率持平，完全對沖到期量；人行上海總部表示境外機構減持銀行間債

券１１００億元

未勤勉盡責履行持續督導職責，英大證券被通報

首批公募ＲＥＩＴｓ獲批一周年，市場期待擴容擴募

光銀、渤海銀行仍就中城建債違約促發行人籌償債資金

衛星數據表示４月長三角新增施工面積同比減少逾６２％

４月７０大中城市樓價環比呈降勢，同比繼續走低

廣東河源表示引導爛尾樓業主籌資完成工程續建「自救」

測算表示４月７０城房價指數環比轉跌０﹒２％今年首次

天津、蘇州部分銀行今起首套房利率最低降至４﹒４％

廣東中山降競買保證金比例至兩成，地價款可分期繳納

據報內地明年擬延續新能源汽車補貼政策

山西發改委對部分煤企煤價超合理區間上限調查及提醒

銀保監表示目前銀行業不良貸款率１﹒８２％為合理水平

監管回應河南村鎮銀行取款難：股東涉違法吸金被立案

四川鋰礦拍賣價逾４億，惟探礦權已過期買家或中伏

工行與傳化智聯簽約，落地數字人民幣物流全場景

首四月全國發行新增債券逾１﹒６９萬億人幣

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒５％，報１６２９６﹒８６點

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《其他消息》

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鄧炳強稱英國國安法涵蓋範圍廣，２３條立法將參考

黃洋達稱被國安處要求刪網上「敏感」內容，無人被捕

田北辰稱文化體育及旅遊局應交由財政司負責

葉國謙稱三司十五局布局合適，大灣區工作需人統籌

傳港府擬封鎖Ｔｅｌｅｇｒａｍ，業界指技術上有困難

立法會二讀修改會計師條例草案，冀今年落實優化理事會選舉

議員倡隔離中心改建為禁閉式羈留設施，入境處表示慎重考慮

邱騰華稱與日本領事討論香港旅客入境事宜，拒回應新政府組班；信保局支援中小企，涉及上調

信用限額逾１３億元

陳帆料港鐵票價機制明年上半年完成檢討，今年第三季公眾諮詢

陳肇始憂將醫療券擴至其他年齡層或令資助模式變得零散複雜

許正宇稱截至４月２１家中概股回流香港，市值佔美上市中概股七成

曾國衞預計今年內完成洪水橋及前海港深西部鐵路首階段研究

公務員今年有望加薪，薪酬趨勢淨指標介乎２﹒０４％至７﹒２６％

梁籌庭稱期望政府如數加薪以提升公務員士氣

旅客經海天中轉大樓轉機可免繳離境稅

檢討法定最低工資水平公眾諮詢本月底結束

深股通額度全日用１６億元；滬股通全日流出７億元，外資淨流出近２３億元

Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ沽空富途虧損４０億美元，要求調查大摩

Ｎｏｗ ＴＶ與Ｓｎａｐａｓｋ加推考試為本的ＤＳＥ教學節目

澳門法院裁定博彩公司須為中介人承擔債務責任

科大校董會推薦葉玉如出任下任校長，周五公布任命安排

銀聯通寶委任戚小莉為行政總裁

安永預期今年中國上市銀行息差壓力持續，料營收增長受壓；今年首季中國上市銀行首季業績較

去年度有所好轉

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《俄烏開戰》

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以盧布支付天然氣或違反制裁令，歐洲天然氣價止跌

烏克蘭農民稱戰爭或致今年農作物減產三至四成

芬蘭與瑞典正式遞交加入北約申請書

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《大國博弈》

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涉游說特朗普遣返中國商人，跨國賭業大亨遭美起訴

美日印澳峰會前夕，王毅就涉華消極動向與日本交涉

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《東航空難》

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內媒表示美國參與東航事故調查人員稱未發布任何信息

外媒指東航墜機事故或涉人為因素，東航表示沒有新證據

中國民航局表示美方表示未向任何媒體發布事故調查信息

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《新冠肺炎》

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本港新增３２９宗確診，再多４名患者離世

學校呈報２２宗陽性個案，涉１９名學生及３名職員

「防疫抗疫基金」截至本月初已動用逾１７００億元

上海昨日新增新冠陽性病例８５５例

全國昨新增本土確診及無症狀感染回落至１２２７宗

北京新增５２例確診１７例無症狀，四個封控區降級

台灣新增８﹒５萬宗本土確診，創記錄新高

觀塘樂華北邨秉華樓圍封強檢，發現３宗陽性個案

何栢良稱推動疫苗接種屬於國策，第三針是重中之重

羅致光稱院舍首針接種率升至８４％，第二針逾五成

東涌譚仔再多３食客染疫，１６個環境樣本呈陰性

衞生署表示難界定現處第５波或第６波，籲勿掉以輕心

駐美使館放寬赴華人員檢測要求，取消行前七天測核酸

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