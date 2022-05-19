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即市新聞

19/05/2022 11:03

【騰訊績後】花旗料騰訊本土遊戲收入改善，惟下調目標至５１２元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》花旗發表研究報告指，今年首季騰訊（００７００）總收入按
年持平，低於預期，主要由於金融科技及企業服務的表現不佳，但其非通用會計準則純利則高於
預期，又指踏入今年第二季，上海的防控措施對線下支付量及線上廣告預算產生了負面影響，而
隨著雲業務的重置繼續，在線廣告收入按年下降的情況將更嚴重，該行將騰訊目標價由５２２元
下調至５１２元，維持「買入」評級。
　　該行表示，隨著近期更多新遊戲的推出和遊戲審批流程的恢復，看到本土市場遊戲收入的改
善趨勢，預計本土市場遊戲收入將逐漸改善，到明年將發布更大的國際遊戲，以支持遊戲業務利
潤增長，亦相信騰訊對關鍵戰略舉措的承諾投資將有助業務增長重新加速。
　　該行指出，下調２０２２年至２０２４年公司的收入預測２﹒１％、２﹒５％及２﹒９％，
但上調２０２２年至２０２４年盈利預測５﹒７％、３﹒９％及０﹒７％，以反映更嚴峻的線上
廣告前景，以及金融科技及企業服務收入走軟，但當中有部分被較高的遊戲收入預測所抵銷。
　　該行預期，對於今年第二季，預測公司的本土市場遊戲收入按年增長５％至３３８億元人民
幣，國際遊戲按年增長１１％至１２０億元人民幣，料總廣告收入將按年跌２９％，而金融科技
及企業服務將按年升２％。（ｂｎ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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