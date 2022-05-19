【騰訊績後】花旗料騰訊本土遊戲收入改善，惟下調目標至５１２元

《經濟通通訊社１９日專訊》花旗發表研究報告指，今年首季騰訊（００７００）總收入按

年持平，低於預期，主要由於金融科技及企業服務的表現不佳，但其非通用會計準則純利則高於

預期，又指踏入今年第二季，上海的防控措施對線下支付量及線上廣告預算產生了負面影響，而

隨著雲業務的重置繼續，在線廣告收入按年下降的情況將更嚴重，該行將騰訊目標價由５２２元

下調至５１２元，維持「買入」評級。

該行表示，隨著近期更多新遊戲的推出和遊戲審批流程的恢復，看到本土市場遊戲收入的改

善趨勢，預計本土市場遊戲收入將逐漸改善，到明年將發布更大的國際遊戲，以支持遊戲業務利

潤增長，亦相信騰訊對關鍵戰略舉措的承諾投資將有助業務增長重新加速。

該行指出，下調２０２２年至２０２４年公司的收入預測２﹒１％、２﹒５％及２﹒９％，

但上調２０２２年至２０２４年盈利預測５﹒７％、３﹒９％及０﹒７％，以反映更嚴峻的線上

廣告前景，以及金融科技及企業服務收入走軟，但當中有部分被較高的遊戲收入預測所抵銷。

該行預期，對於今年第二季，預測公司的本土市場遊戲收入按年增長５％至３３８億元人民

幣，國際遊戲按年增長１１％至１２０億元人民幣，料總廣告收入將按年跌２９％，而金融科技

及企業服務將按年升２％。（ｂｎ）



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