【騰訊績後】交銀降騰訊目標至４９５元，料下半年利潤率降幅收窄

《經濟通通訊社１９日專訊》交銀國際發表研究報告表示，騰訊（００７００）今年第一季

度收入為１３５５億元（人民幣。下同），按年持平，遊戲及廣告承壓下，收入低於該行及市場

預期４％。調整後每股收益為２﹒６２元，按年跌２５％，較該行及市場預期低５％及３％。該

行將騰訊目標價由５２１元下調至４９５元，維持「買入」評級。

報告預計，騰訊今年第二季度收入增長２％，其中，根據Ａｐｐ Ａｎｎｉｅ的４月份資料

，國內遊戲或恢復正增長，廣告和商業支付仍受疫情影響。利潤方面，騰訊的成本控制策略將主

要集中於行銷、員工人均成本、長視頻內容的理性支出以及縮減虧損的雲業務服務合同，而非人

員優化。預計調整後收益逐漸恢復。

報告又指，由於疫情和宏觀環境的短期影響，下調２０２２╱２３年收入２﹒６％╱

２﹒２％。成本降低和業務優化是今年的關鍵，並預計伴隨著成本控制，下半年利潤率下降幅度

將收窄。遊戲發行計劃和微信視頻號貨幣化進程將是短期財務前景和估值改善的關鍵變數。

（ｂｉ）



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