【騰訊績後】野村：騰訊首季表現遜預期，削目標價９％至４５５元

《經濟通通訊社１９日專訊》野村發表研報指，騰訊（００７００）首季收入按年持平於

１３５５億元人幣，以非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）每股基本盈利按年跌２３％，均差

過市場預期；收入表現遜色主要是由於國際遊戲收入增長放緩的速度較預期快，但儘管如此，該

行仍然對騰訊海外公司過去幾年擁有龐大高質素遊戲ＩＰ和資產組合，所帶來的前景保持正面。

該行維持騰訊「買入」評級，目標價由５００元下調９％至４５５元。

報告指，首季網絡廣告業務收入按年跌１８％，跌幅較去年第四季時的１３％進一步擴大；

金融及雲業務收入按年增１０％，亦較市場預期為低。該行相信，在視頻雲和軟體即服務

（ＳａａＳ）產品如騰訊會議和企業微信的支持下，騰訊仍然在雲市場上保有正面位置。

報告又提到，騰訊的視頻號在２０２０年一月時發布，當時競爭對手抖音已在該領域上擁有

無與倫比的影響力和市場份額。儘管抖音目前仍主導短視頻市場，但騰訊的視頻號透過微信的獨

有社交版圖和內容生態，已獲顯著的觀看量。該行估計，若果視頻號繼續發展下去，認為這將成

為微信廣告長期的主要增長動力。

野村將騰訊２０２２╱２３財年的收入分別下調７％和４％，每股盈利下調１２％和２％，

以反映疫情影響和宏觀挑戰。（ａｃ）



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