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19/05/2022 10:50

【騰訊績後】野村：騰訊首季表現遜預期，削目標價９％至４５５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》野村發表研報指，騰訊（００７００）首季收入按年持平於
１３５５億元人幣，以非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）每股基本盈利按年跌２３％，均差
過市場預期；收入表現遜色主要是由於國際遊戲收入增長放緩的速度較預期快，但儘管如此，該
行仍然對騰訊海外公司過去幾年擁有龐大高質素遊戲ＩＰ和資產組合，所帶來的前景保持正面。
該行維持騰訊「買入」評級，目標價由５００元下調９％至４５５元。
　　報告指，首季網絡廣告業務收入按年跌１８％，跌幅較去年第四季時的１３％進一步擴大；
金融及雲業務收入按年增１０％，亦較市場預期為低。該行相信，在視頻雲和軟體即服務
（ＳａａＳ）產品如騰訊會議和企業微信的支持下，騰訊仍然在雲市場上保有正面位置。
　　報告又提到，騰訊的視頻號在２０２０年一月時發布，當時競爭對手抖音已在該領域上擁有
無與倫比的影響力和市場份額。儘管抖音目前仍主導短視頻市場，但騰訊的視頻號透過微信的獨
有社交版圖和內容生態，已獲顯著的觀看量。該行估計，若果視頻號繼續發展下去，認為這將成
為微信廣告長期的主要增長動力。
　　野村將騰訊２０２２╱２３財年的收入分別下調７％和４％，每股盈利下調１２％和２％，
以反映疫情影響和宏觀挑戰。（ａｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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