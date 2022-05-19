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19/05/2022 11:39

【騰訊績後】高盛削騰訊目標價１３％至５５９元，料下半年將復甦

　　《經濟通通訊社１９日專訊》高盛發表研報指，騰訊（００７００）首季收入按年持平，表
現較該行預期低約５％，但集團在實施成本控制措施後，經營盈利大致符合預估。該行認為，儘
管第二季宏觀經濟和疫情仍帶來挑戰，但騰訊獨有的生態系統、在遊戲、廣告在雲業務上的領導
地位及成本控制，將為集團帶來相對具有韌性的增長和踏入下半年時持續復甦。該行維持騰訊「
買入」評級，目標價由６４４元下調１３﹒２％至５５９元。
　　報告指，在疫情正常化後，國際遊戲收入表現遜預期；然而，騰訊仍可佔據市場份額，收入
增速高於行業平水。本地遊戲收入在三月呈現持續改善，並料於第二次持續，又預期在未成年人
保護措施的影響減退以及新遊戲貢獻下，下半年將迎來更具意義的復甦。此外，首季網絡廣告收
入跌幅較預期急，相信中期視頻號充滿變現潛力，微信生態仍保持獨有地位。
　　報告認為，在中國互聯網行業轉以更著重用戶價值、科技研發和社會責任的健康模式下，集
團今年的支出將正常化。該行將騰訊２０２２－２４年收入預測下調６－７％。（ａｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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