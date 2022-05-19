【騰訊績後】高盛削騰訊目標價１３％至５５９元，料下半年將復甦

《經濟通通訊社１９日專訊》高盛發表研報指，騰訊（００７００）首季收入按年持平，表

現較該行預期低約５％，但集團在實施成本控制措施後，經營盈利大致符合預估。該行認為，儘

管第二季宏觀經濟和疫情仍帶來挑戰，但騰訊獨有的生態系統、在遊戲、廣告在雲業務上的領導

地位及成本控制，將為集團帶來相對具有韌性的增長和踏入下半年時持續復甦。該行維持騰訊「

買入」評級，目標價由６４４元下調１３﹒２％至５５９元。

報告指，在疫情正常化後，國際遊戲收入表現遜預期；然而，騰訊仍可佔據市場份額，收入

增速高於行業平水。本地遊戲收入在三月呈現持續改善，並料於第二次持續，又預期在未成年人

保護措施的影響減退以及新遊戲貢獻下，下半年將迎來更具意義的復甦。此外，首季網絡廣告收

入跌幅較預期急，相信中期視頻號充滿變現潛力，微信生態仍保持獨有地位。

報告認為，在中國互聯網行業轉以更著重用戶價值、科技研發和社會責任的健康模式下，集

團今年的支出將正常化。該行將騰訊２０２２－２４年收入預測下調６－７％。（ａｃ）



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