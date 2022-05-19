【騰訊績後】騰訊季績遜預期惟對前景仍樂觀，一文看清大行觀點

《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）公布截至今年３月３１日止第一季業績，

非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利２５５﹒４５億元（人民幣．下同），按年跌

２２﹒９％，遜於市場預期。

券商報告普遍亦對騰訊季績感到失望，並預計第二季表現仍受內地疫情防控和宏觀經濟不明

朗等影響。不過對下半年或明年的前景仍持正面態度，相信集團在多個關鍵業務領域上依然保有

領導地位，同時看好「視頻號」的變現潛力。多家大行均在績後下調其目標價，其中，高盛最牛

看５５９元，而摩通僅看４４０元。

騰訊首席戰略官Ｊａｍｅｓ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ在投資者會上透露，內地重啟遊戲版號審批

後的首批名單中並沒有騰訊，因監管機構考慮到初創公司需要依賴遊戲變現，大型遊戲公司在這

特殊時期的壓力則會更小，有信心未來包括騰訊在內的龍頭將取得版號。（ａｃ）



表列各大行對騰訊績後的最新評級和目標價

大行 評級 目標價（元） 分析重點

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高盛 確信買入 ６４４→５５９ 受惠成本控制措施，首季經營盈利符預期，料集團未來增長

將具有韌性且持續復甦，今年支出料將正常化

花旗 買入 ５２２→５１２ 首季收入遜預期，但非通用會計準則純利高於預期；料第二

季受疫情防控措施和雲業務的重置繼續影響，網絡廣告收入

倒退將更嚴重

富瑞 買入 ５８０→５００ 首季盈利表現遜預期，料監管將間接拖累騰訊上半年的廣告

收入增長

大和 買入 ５２５→４８０ 首季業績大致符預期，預料第二季收入增長持平，下半年隨

著監管影響紓緩、新遊戲推出及視頻業務變現而出現復甦

野村 買入 ５００→４５５ 首季表現遜預期，但對海外遊戲業務前景保持正面，相信雲

業務保有積極位置，看好視頻號成為長期增長動力

大摩 增持 ４８０→４５０ 料第二季遊戲業務增速將繼續放緩，受疫情影響廣告業務仍

未見底，估計明年才開始出現復甦跡象

摩通 增持 ４７０→４４０ 首季四成收入是受到一次性影響，料收入增幅將於第二季見

底，業務戰略和消費者行為轉變的影響或持續幾個季度

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