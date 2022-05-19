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19/05/2022 12:31

【騰訊績後】騰訊季績遜預期惟對前景仍樂觀，一文看清大行觀點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）公布截至今年３月３１日止第一季業績，
非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利２５５﹒４５億元（人民幣．下同），按年跌
２２﹒９％，遜於市場預期。
　　券商報告普遍亦對騰訊季績感到失望，並預計第二季表現仍受內地疫情防控和宏觀經濟不明
朗等影響。不過對下半年或明年的前景仍持正面態度，相信集團在多個關鍵業務領域上依然保有
領導地位，同時看好「視頻號」的變現潛力。多家大行均在績後下調其目標價，其中，高盛最牛
看５５９元，而摩通僅看４４０元。
　　騰訊首席戰略官Ｊａｍｅｓ　Ｍｉｔｃｈｅｌｌ在投資者會上透露，內地重啟遊戲版號審批
後的首批名單中並沒有騰訊，因監管機構考慮到初創公司需要依賴遊戲變現，大型遊戲公司在這
特殊時期的壓力則會更小，有信心未來包括騰訊在內的龍頭將取得版號。（ａｃ）

表列各大行對騰訊績後的最新評級和目標價
大行　　評級　　目標價（元）　　　　　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
高盛　確信買入　６４４→５５９　受惠成本控制措施，首季經營盈利符預期，料集團未來增長
　　　　　　　　　　　　　　　　將具有韌性且持續復甦，今年支出料將正常化　　　　　　
花旗　　買入　　５２２→５１２　首季收入遜預期，但非通用會計準則純利高於預期；料第二
　　　　　　　　　　　　　　　　季受疫情防控措施和雲業務的重置繼續影響，網絡廣告收入
　　　　　　　　　　　　　　　　倒退將更嚴重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富瑞　　買入　　５８０→５００　首季盈利表現遜預期，料監管將間接拖累騰訊上半年的廣告
　　　　　　　　　　　　　　　　收入增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大和　　買入　　５２５→４８０　首季業績大致符預期，預料第二季收入增長持平，下半年隨
　　　　　　　　　　　　　　　　著監管影響紓緩、新遊戲推出及視頻業務變現而出現復甦　
野村　　買入　　５００→４５５　首季表現遜預期，但對海外遊戲業務前景保持正面，相信雲
　　　　　　　　　　　　　　　　業務保有積極位置，看好視頻號成為長期增長動力　　　　
大摩　　增持　　４８０→４５０　料第二季遊戲業務增速將繼續放緩，受疫情影響廣告業務仍
　　　　　　　　　　　　　　　　未見底，估計明年才開始出現復甦跡象　　　　　　　　　
摩通　　增持　　４７０→４４０　首季四成收入是受到一次性影響，料收入增幅將於第二季見
　　　　　　　　　　　　　　　　底，業務戰略和消費者行為轉變的影響或持續幾個季度　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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