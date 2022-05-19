【騰訊績後】大和削騰訊目標至４８０元，宏觀不確定性礙次季收入

《經濟通通訊社１９日專訊》大和發表研究報告指，騰訊（００７００）首季業績大致符預

期，認為疫情、宏觀不確定性及業務策略性遷移應該會令第二季收入增長持平，仍然預期下半年

將隨著監管影響紓緩、新遊戲推出及視頻業務變現而出現復甦。該行重申「買入」評級，目標價

由５２５元下調８﹒５７％至４８０元。

大和預期，第二季中國遊戲市場收入仍將按年跌１％，騰訊認為重批遊戲版號是積極訊號，

但預計版號數量將較２０１８年少。另外，首季國際遊戲市場收入按年升８％，遜預期。管理層

表示，２０２３年將發布更多「高預算遊戲」，該行預計，２０２２年遊戲業務的收入錄低個位

數增長，並且由於新遊戲發布，從２０２２年底開始重新加速。

廣告業務方面，大和預期，第二季的在線廣告收入將受到抑制，累中快速消費品、電子商務

和旅遊垂直行業已經縮減了廣告支出，另外媒體廣告業務仍面臨內容限制，因此預計其收入將在

２０２２年錄雙位數跌幅。

金融科技和商業服務業務方面，由於疫情防控措施存不確定性，認為商業支付復甦的可見性

有限，但該行認為，由於其低利潤率的性質，盈利影響似乎是可控的。另外預計２０２２年雲收

入將同比下降，原因是重點從虧損合同和項目延遲轉移，該行又認為，２０２２年底ＳａａＳ產

品的任何早期變現都將加速收入復甦。該行將騰訊２０２２－２４年的盈利預測下調１－４％。

（ｃｗ）



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