《油金掠影》原油庫存下降惟美股崩盤，油價受壓，金價上落不大

《經濟通通訊社１９日專訊》美國原油庫存下降，汽油供應進一步下跌，為美股三大指數全

數低收，道指急挫逾１１００點，創２０２０年６月以來最大單日跌幅，市場對經濟衰退的擔憂

再現，拖累油價表現。

紐約期油收市跌２﹒８１美元或２﹒５％，報每桶１０９﹒５９美元；布蘭特期油收跌

２﹒８２美元或２﹒５％，報每桶１０９﹒１１美元。

美國能源資訊署（ＥＩＡ）公布，截至５月１３日為止一周，美國原油庫存下跌３４０萬桶

，汽油庫存下跌４８０萬桶，而蒸餾油庫存增加１２０萬桶。有分析師早前預期，上周美國原油

庫存增加２１０萬桶，汽油庫存下跌１０萬桶，蒸餾油庫存就下跌１００萬桶。



＊美匯指數回升，紐約期金跌０﹒２％＊



美匯指數回升，尾段升０﹒４８％至１０３﹒８６，加上聯儲局主席鮑威爾表明會繼續加息

，現貨金曾跌至每盎司１８００美元邊緣，最低見每盎司１８０７元，最終升０﹒０７％，報每

盎司１８１７美元；紐約期金就下跌３美元或０﹒２％，報每盎司１８１５﹒９美元。

其他貴金屬方面，白銀下跌１％，報每盎司２１﹒５４４美元；白金跌２％，報每盎司

９２４﹒４美元；鈀金跌２％，報每盎司１９９２﹒６美元。（ｅｒ）

