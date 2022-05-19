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19/05/2022 07:50

《油金掠影》原油庫存下降惟美股崩盤，油價受壓，金價上落不大

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國原油庫存下降，汽油供應進一步下跌，為美股三大指數全
數低收，道指急挫逾１１００點，創２０２０年６月以來最大單日跌幅，市場對經濟衰退的擔憂
再現，拖累油價表現。
　　紐約期油收市跌２﹒８１美元或２﹒５％，報每桶１０９﹒５９美元；布蘭特期油收跌
２﹒８２美元或２﹒５％，報每桶１０９﹒１１美元。
　　美國能源資訊署（ＥＩＡ）公布，截至５月１３日為止一周，美國原油庫存下跌３４０萬桶
，汽油庫存下跌４８０萬桶，而蒸餾油庫存增加１２０萬桶。有分析師早前預期，上周美國原油
庫存增加２１０萬桶，汽油庫存下跌１０萬桶，蒸餾油庫存就下跌１００萬桶。

＊美匯指數回升，紐約期金跌０﹒２％＊

　　美匯指數回升，尾段升０﹒４８％至１０３﹒８６，加上聯儲局主席鮑威爾表明會繼續加息
，現貨金曾跌至每盎司１８００美元邊緣，最低見每盎司１８０７元，最終升０﹒０７％，報每
盎司１８１７美元；紐約期金就下跌３美元或０﹒２％，報每盎司１８１５﹒９美元。
　　其他貴金屬方面，白銀下跌１％，報每盎司２１﹒５４４美元；白金跌２％，報每盎司
９２４﹒４美元；鈀金跌２％，報每盎司１９９２﹒６美元。（ｅｒ）

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