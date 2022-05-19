《出旗制勝－麥穎儀》市場憧憬下鄉補貼政策下月出台

《出旗制勝》本周大市氣氛有所好轉，恒生指數周二（１７日）收市終於重返２００００點

大關之上，多個板塊皆造好，當中以汽車及科技板塊升幅最多，根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站板

塊熱力圖所示，截至周三（１８日）收市，汽車板塊一周已升１０％，為表現最佳板塊。截至周

三（１８日）從認股證資金流來看，過去５日樂、悲觀情緒資金流比例為２７：７３，或反映投

資者沽出認購證並部署淡倉認沽證。另外，技術走勢上，恒指暫時仍受制於月初裂口約

２０８００點位置。投資者如看淡，或可留意恒指沽１６０３４，行使價１６０００點，實際槓

桿６倍，引伸波幅４０﹒１％，換股比率６０００兌１，２０２２年１１月２９日到期。相反如

看好，或可留意恒指購２７６８４，行使價２２０００點，實際槓桿１０﹒６倍，引伸波幅

２７﹒５％，換股比率８８００兌１，２０２２年０９月２９日到期。

吉利（００１７５）自三月中旬起開始窄幅整固，並沿１０天線築底，上周五（１３日）走

勢現黃金交叉，股價周二突破１３元附近阻力位置。另外，市場或憧憬汽車及汽車零件製造商重

鎮短期內全面恢復生產。如看好吉利後市走勢，或可留意吉利購２８２８６，行使價１５元，實

際槓桿４﹒３倍，引伸波幅５４﹒６％，換股比率１０兌１，２０２２年１０月２８日到期；如

看淡，或可留意吉利沽２９８１６，行使價１０元，實際槓桿４﹒５倍，引伸波幅６３﹒４％，

換股比率５兌１，２０２２年０９月２９日到期。

另外，據報內地汽車下鄉政策有望於６月初落地，有業內專家估計這個措施將促進汽車銷量

，或利好車股。比亞迪（０１２１１）周二以大成交３７億元突破２４５元左右阻力區，截至周

三更連升４個交易日，今日（１９日）表現仍逆市企穩，逼近年初高位約２８０元位置。投資者

如看好比迪，或可留意比迪購２４３２８，行使價３００元，實際槓桿６﹒８倍，引伸波幅

５８﹒９％，換股比率１００兌１，２０２２年０７月２８日到期；如看淡，或可留意比迪沽

１３４３７，行使價１８７﹒８８元，實際槓桿４﹒５倍，引伸波幅６８﹒９％，換股比率

１００兌１，２０２２年０８月３１日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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