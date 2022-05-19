《運籌帷幄－梁業豪》不再恐懼，審慎應市

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和顯著向淡。每個新升浪展開後，由於大市處於長期跌浪後上升動力回升的初期，投資者總

會有患得患失的感覺。每當獲利回吐的市況出現，他們會感到恐懼，認為另一輪跌浪已經來臨。

作為審慎的投資者，我們切忌主觀地認定後市必升，亦應戒除恐懼，只以審慎看好的態度應市。

那麼，怎麼做才算是審慎應市，而不帶恐懼呢？

首先，我們不再恐懼的原因，應為經過客觀而仔細的分析後，得悉大市的上升動力已超越下

跌動力，代表市場轉角位已經出現。至於審慎應市的方法，為於大膽假設跌浪底已經出現後，嚴

守止蝕位，寧可於止蝕離場後，耐心等候下一個入市良機的出現。此外，若市況真的如預期般上

升，我們便按形勢將止賺位上移，以策安全。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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