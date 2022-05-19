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即市新聞

19/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不再恐懼，審慎應市

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和顯著向淡。每個新升浪展開後，由於大市處於長期跌浪後上升動力回升的初期，投資者總
會有患得患失的感覺。每當獲利回吐的市況出現，他們會感到恐懼，認為另一輪跌浪已經來臨。
作為審慎的投資者，我們切忌主觀地認定後市必升，亦應戒除恐懼，只以審慎看好的態度應市。
那麼，怎麼做才算是審慎應市，而不帶恐懼呢？
　　首先，我們不再恐懼的原因，應為經過客觀而仔細的分析後，得悉大市的上升動力已超越下
跌動力，代表市場轉角位已經出現。至於審慎應市的方法，為於大膽假設跌浪底已經出現後，嚴
守止蝕位，寧可於止蝕離場後，耐心等候下一個入市良機的出現。此外，若市況真的如預期般上
升，我們便按形勢將止賺位上移，以策安全。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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