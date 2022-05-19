《金碩良言－黃俊碩》增加金融人才，維持香港金融競爭力

《金碩良言》香港之所以一直以來均為亞太區首屈一指的國際金融中心，香港除了擁有背靠

祖國，面向世界，這個得天獨厚的地緣政治優勢、政府的財金政策得宜，以及不少優越的軟硬件

配套之外；香港作為不少內地和海外金融人才在亞洲首選的棲息地，令香港成為亞太區金融人才

的匯聚點，更是香港成為享譽全球的國際金融中心關鍵所在。



不過，自從２０１９年社會事件以來，再加上疫情爆發及防疫政策等，香港面對自回歸以來

最大的人才外流情況，金融業的人才外流情況猶為顯著。筆者及不少金融界人士曾在不同場合多

次追問政府有關金融業人才流失這問題時，政府多次回覆也只強調因為疫情的原因，人才流失只

是一時問題，但從來都無正面談及人才的實際外流情況，這一廂情願的想法，難免令人感到失望

。



金融發展局（簡稱：金發局）作為促進香港金融業發展的政府資助機構，在２０２０年９月

推出名為「金融業創造職位計劃」（簡稱：ＦＩＲＳＴ），為資產管理、證券、保險、會計等金

融服務業，提供為期一年，每月一萬元的薪酬津貼，計劃名額為１５００個，希望透過有關計劃

增加本港的金融人才，有關計劃的反映尚算正面，在推出三個月後，有關申請名額已爆滿。



然而，金發局在次年（即是２０２１年）７月，在「ＦＩＲＳＴ」的基礎上，推出名為「

ＦＩＲＳＴ ＹＯＵＴＨ」專為２０１９至２０２１年大學畢業生的資助計劃，當局為「

ＦＩＲＳＴ ＹＯＵＴＨ」提供２００個名額，卻因有較嚴格的要求，直至筆者執筆為止，申請

的宗數只有１８８個，並未達至有關名額的上限。



「ＦＩＲＳＴ ＹＯＵＴＨ」計劃的反應未如預期，某程度上亦與香港一些本地及外地來港

較為資深及具經驗的金融人才流失，令金融業內的企業未必有足夠的人才，能夠採取「以老帶新

」的方式，訓練新畢業的大學生；從而減低企業申請「ＦＩＲＳＴ ＹＯＵＴＨ」計劃的意欲，

進一步影響香港培養本地金融人才的能力。



以筆者所在的會計業為例，招聘人才在數年前開始已見困難，今年情況更加是雪上加霜，一

些執業所及企業難以聘請到合適的會計專才，令到業務及營運受到嚴重影響。根據香港會計師公

會的數據顯示，註冊學生人數由２０１８年起開始持續下跌，由２０１８年６月３０日的

１７４８６名註冊學生，到２０２１年６月３０日，下跌至１６８２１名註冊學生，這亦削減本

地會計人才的供應。



會計業作為現代商業及金融行業的記錄、核實及監管者，除了市民大眾心目中認為的財務審

核之外，會計業及會計業的人才更涉及公司管理、公司秘書、財務分析、財務風險管理等多個商

業、金融範疇。由此可見，會計身為現代商業及金融業的核心基礎知識及學科之一，會計業作為

商業及金融業的支柱性行業，一旦，香港的會計人才不足，將對香港金融業的根基造成損害，因

此，當局要設法增加培養香港本土的會計業新血，與及吸引海外的會計業人才來港。



為了扭轉會計業「青黃不接」的局面，筆者作為香港會計師公會（簡稱：公會）轄下中小型

執業所委員會主席，在公會理事會支持下，將會聯同業內的不同規模的執業所，舉辦實習計劃，

讓香港的年青人能夠了解及接觸會計業，從中為會計業發掘新血，為培養香港本土會計業專才作

出一分貢獻。



就此，筆者亦進一步呼籲政府當局推出一些政策措施，為金融業界（特別是會計業界）培養

本地人才提供支援，例如：為提供實習計劃的企業或執業所提供現金津貼或稅務優惠等，畢竟，

培養人才是特區政府的施政重點之一。



與此同時，政府當局亦應該提出更多稅務優惠去引入境外專才優才、設立更寬鬆的人才入境

計劃，與及提供更多獎學金吸引海外學生來港升讀大學及留港就業，利便人才流入香港。



筆者相信只要政府有全方位的政策配合，人才最終必定意識到，背靠我們國家、緊接大灣區

的香港，才是最適合人才匯聚的生態圈，香港的國際金融中心地位才會更穩固。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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