《缸邊隨筆－石鏡泉》政策股走強

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：１１；下跌板塊：２２。



至４：３０收，上升板塊：２７；下跌板塊：６。



前市恒指收：２０６０２﹒５２。



昨市恒指收：２０６４４﹒２８，升４１﹒７６。



前市期指收：２０５７５。



昨市期指收：２０４８６，跌８９。



前市低水：２８；昨市低水：１５８。



前市大市成交：１２４１﹒３６５億元。



昨市大市成交：１１２６﹒７５５億元，減１１４﹒６１億元。



前市期指成交：９８７１２張。



昨市期指成交：８７８６４張，減１０８４８張。



前市升逾六百點後，昨市微升。關鍵是昨日期指是第二天企於日線保歷加通道中軸

２０２６２上。如今日能上破昨日高位２０６１９，並於收市時仍企中軸２０２６２之上，則後

市可望上試保歷加通道上軸２１３００。該位亦可視為之前小圓頂的頸線，於４月１９日跌破，

５月初，一度反彈試上破，不遂，再下跌至５月１０日的１９０６３。如今再回上，一旦升破該

頸線，則上望２２５００可期。



除了技術層面外，基本層面又可否支持這個可能的反彈？



前市上升居首位的是汽車板塊，升了４﹒３％，昨市上升居首位的是半導體板塊，升了

２﹒５１％，這兩個板塊近日走強是反映或提前反映中央對撐經濟的政策用力所在。



據《人民政協報》，全國政協把「推動數字經濟持續健康發展」作為今年重要協商議題之一

。有些論者認為會上未有具體政策出台，對半導體等行業的支持有限。這些論者可能不太了解近

年中國政策的推進與執行過程。



如是國企，中央就是一聲令下，各國企按政策執生，以至被委派任務，例如要國企多派息便

是，神華（０１０８８）、中海油（００８８３）就公布了多派息了。但對民企就只能勸告，不

能強來，官商有別，不要以為中央會樣樣都指令得了。



不少半導體業、數字經濟業的企業，都是民企，這些民企要怎發展自己，只能自己看著政策

來辦。這些政策就是：（１）不可壟斷市場、不可Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ；（２）

不可要求消費者二選一等等。這些政策是規範定限制？但肯定的是，中央不是不想你發展，而是

不可資本無序，這是十多年來的國策，如企業家不識，是忘「本」了，是忘記「本子」。



中央要撐經濟、要推動消費，一是鼓勵買房，一是鼓勵買車，前者不可用上時，就只有鼓勵

買車一途。有關股價在阿爺出聲開會前，已有蠢動，故筆者於上周《午市閒談》已推介華虹半導

體（０１３４７）；而於今周一，已推介吉利（００１７５）。



炒股要買時、買勢，始終中港股市都是政策市。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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