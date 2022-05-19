《專家之言－黃德几》中海物業財務穩健，短線走勢料改善

《專家之言》今年以來，中央對內地的樓市政策調控逐步放鬆。中國人民銀行、銀保監會早

前發布通知，調整首套住房商業性個人住房貸款利率下限，為貸款市場報價利率改革以來，首次

下調首套房貸款利率下限。憧憬內房行業最壞時期已過，預期物管股有望從中受惠。物管股具「

輕資產」概念，現金流較為穩定，而且行業分散，在汰弱留強的情況下，為大型物管企業帶來併

購的機會，提升市場佔有率。



＊去年純利增四成，在管面積增逾七千萬平方米＊



中海物業（０２６６９）為內地領先的物業管理公司之一，２０２１年度整體收益

９４﹒４２億元，按年增加４４﹒３％，經營溢利上升４１﹒２％至１３﹒１９億元，純利增加

４０﹒５％至９﹒８４億元。整體毛利率由２０２０年度的１８﹒３％，下跌０﹒９個百分點至

１７﹒４％。期內，物業管理服務的收入增加３６﹒１％至６６﹒１１億元，佔總收入的７０％

；經扣除分部行政費用和貿易應收款、應收保固金及代業主支付按酬金制管理物業的款項的淨減

值及計及其他收益後，物業管理服務分部利潤上升３１﹒５％至８﹒８２億元。

去年度，來自包幹制及酬金制的固定物業管理合同的收益，分別佔分部收益的９５﹒４％和

４﹒６％。至於增值服務，非住戶子分部的收益增加５２﹒７％至１７﹒８９億元，住戶子分部

收益上升６３﹒３％至８﹒１億元，分別佔總收入的１８﹒９％和８﹒６％。去年度，集團的在

管面積按年增加７２９０萬平方米至２６億平方米，其中新增項目的６５﹒８％來自獨立第三方

；去年底，來自獨立第三方的在管建築面積比例增加至２７﹒６％。而住宅項目及非住宅項目的

新增在管面積，分別佔４６﹒４％和５３﹒６％，相關合約額分別達４２﹒４７億元及３３﹒７

億元。



＊手持現金增至近４３億元，可於８﹒８元以下吸納＊



集團的財務穩健，去年１２月底，手持現金增加至４２﹒８３億元，另有租賃負債７４０８

萬元。集團擬派末期息每股６仙，連同中期息３仙，年度共派息每股９仙，按年增加４０﹒６％

。走勢上，近日先後重上５０天和１００天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距

收窄，短線走勢料有改善，可考慮８﹒８元以下吸納，反彈阻力１０﹒３元，不跌穿７﹒９元續

持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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