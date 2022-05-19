《盤後部署》恒指一頂低一頂形態未變，短線料下試１９６００點

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股崩盤，道指跌逾１１００點，創２０２０年６月以來

最大單日跌幅，更跌至去年３月以來最低收市水平。港股都跟隨外圍股市下跌，低開４９７點報

２０１４６，盤中一度失守兩萬點關口，跌幅曾擴大至逾６００點，最低見１９９２４。恒指收

報２０１２０，跌５２３點或２﹒５４％，主板成交１２１１﹒１５億元。國企指數報６８９９

，跌１９０點或跌２﹒６８％。恒生科技指數報４０９０，跌１６９點或跌３﹒９８％。

內地股市靠穩。上證綜合指數報３０９６，升１０點或升０﹒３６％，成交３６００﹒１８

億元人民幣。深證成份指數報１１２５０，升４１點或升０﹒３７％，成交１９４４﹒１５億元

人民幣。



＊騰訊挫６﹒５１％，科指股僅中芯報升＊



科技股今天成為拋售對象，但中芯（００９８１）微升０﹒２５％。騰訊（００７００）首

季純利按年跌５１％，更預期獲批遊戲數量將減少。股價全日受壓，低開６﹒４６％報３４２元

，最低見３３４元，收市仍要跌６﹒５１％，報３４１﹒８元；即將公布業績的小米

（０１８１０）都受挫，收市跌４﹒９７％，報１１﹒０８元；阿里巴巴（０９９８８）及美團

（０３６９０）分別跌７﹒３９％及３﹒７８％；京東（０９６１８）就跌３﹒７％。全日計，

ＡＴＭＸＪ合共拖跌恒指逾２８５點。至於首季虧損增至５﹒７５億元人民幣的萬國數據

（０９６９８）跌５﹒６６％；遭摩通減持４９３萬股的微盟（０２０１３）跌４﹒４５％。

部分內房股逆市造好，碧桂園（０２００７）連續兩日報升，今天升１﹒６５％，報

４﹒９４元；龍湖（００９６０）微升０﹒３８％，報３９﹒４５元。據報旭輝（００８８４）

擬下周發債融資，股價一度升逾１％，收升０﹒８５％，報３﹒５８元。

另外，政府綠債二五零五（０４２５２）今天掛牌，惟開報９９﹒９５元，已低於招股價

１００元，盤中低見９９﹒５５元，收市報９９﹒７元，全日成交約１２８９萬股，涉資

１２﹒８６億元。



＊科企季績差或繼續拖累港股＊



大市方面，由於京東及騰訊的業績並不理想，績後京東遭不少大行及券商唱淡，騰訊未來業

務發展增長未明，再加上隔晚美股暴跌，即使早前中央放風支持平台經濟發展，惟未有具體措施

出台下，似乎未能安撫投資者情緒。接下來輪到小米公布業績，市場普遍預期其首季經調整淨利

潤跌五成，加上傳出公司通知供應商減少訂單約兩成，將影響港股明天表現。

恒指仍無力向上挑戰５０天線，現時再受制於２０天線下，主要平均線及保力加通道走勢仍

向下，由今年２月初開始形成的「一頂低於一頂」的形態未變。在成交額較少之下，估計港股短

期走勢會偏弱，料進一步下試１９６００點。



＊比亞迪可回至２４４元吸納＊



個股方面，比亞迪（０１２１１）連升幾天後，今天跟隨大市下跌，但只跌０﹒２３％，報

２５９﹒６元，是跌幅較小的汽車股。從日線圖看，比亞迪股價已現「三連陽」，並連續兩日收

高於２５０天線上，１０天及２０天線趨勢仍向上。然而，股價已升穿保力加通道頂部，以黃金

比率回調計，以去年高位３２４﹒６元跌至今年低位１６５元計，０﹒６１８倍反彈位為２６３

元，而股價近日都未能成功突破該位，走勢上料呈整固待破格局，投資者可待股價回至２４４元

吸納。（ｅｒ）

