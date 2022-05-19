【外圍經濟】澳洲失業率降至３﹒９％，是逾半世紀最低水平

《經濟通通訊社１９日專訊》澳洲統計局周四（１９日）公布的數據顯示，該國４月失業率

降至３﹒９％，符合預期，是逾半世紀來最低水平。就業人口較３月增加了４０００人，勞動力

市場強勁復甦，預示澳洲央行仍有進一步加息空間。

統計局指出，上次失業率低於這一水平是１９７４年８月。澳洲央行本月３日將利率上調

２５個基點，至０﹒３５厘，是１１年半以來首次加息。市場預料央行會在６月份加息４０個基

點。（ｊｆ）

