《台股攻略－黃振宇》市場憂慮聯儲局採進取政策，避險情緒升溫

《台股攻略》美聯儲局釋出持續加息訊號，美股昨日（１８日）重挫，道指跌逾千點，繼而

衝擊台股表現，加權指數跌１８５點，以１６１１１點開市，電子及金融股全面下挫，拖累大市

一度重挫逾４００點，跌穿萬六點關口，航運股亦同步調整，加權指數收１６０２０﹒３２點，

跌２７６﹒５４點，成交金額為２３０６﹒５９億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出

１７２﹒６２億元。

電子權值股的台積電收５２２元，跌３％，市值下滑至１３﹒５３兆元、聯發科收８４５元

，跌１﹒２％，台達電、華碩、友達、大立光受壓，均跌２％－４％，聯電微跌０﹒２％，鴻海

無起跌，研華、瑞昱仍獲資金追捧，逆市升１﹒８％及２﹒２％。此外，市傳面板雙虎合併，惟

群創、友達兩企均否認，群創、友達隨即遭到拋售，跌逾４％，中小尺寸面板廠的彩晶亦跌

２﹒３％。隨著蘋果公司、三星等一線品牌廠採用ＭｉｎｉＬＥＤ後，台灣筆電品牌的微星、技

嘉、富采等亦將在電腦產品等加入ＭｉｎｉＬＥＤ行列，富采股價逆市上揚，升逾３％、惟微星

、技嘉各跌０﹒４％、１﹒４％；光鼎、億光、一詮、宏齊、榮創、光鋐等ＬＥＤ相關股均升

０﹒４％－０﹒９％。金融股再度受壓，富邦金、中信金、開發金均跌逾３％，國泰金、兆豐金

、華南金、台新金等則跌逾２％。航運股亦無力撐市，貨櫃三雄的陽明、長榮、萬海均跌１％－

２％；航空雙雄的長榮航跌３﹒２％，華航跌２％。台灣太陽能模組廠近期受惠台灣需求強勁帶

動，全面進行擴產及產線升級，推升太陽能模組內導電銲帶（Ｒｉｂｂｏｎ）的市場需求，其中

，太陽能廠商的國碩今年將擴產兩成並增加生產，仍供不應求。

美聯儲局主席鮑威爾重申持續加息言論，料６、７月各加息０﹒５％，市場憂慮聯儲局會採

用更進取的貨幣緊縮政策以抑制通脹，令避險情緒升溫。不過，考慮上海將逐步放寬封控管制，

將有助紓緩市場供應鏈問題，建議短期在台股徘徊萬六點關口之際，可趁低分注吸納前景較好的

汽車零組件、再生能源發電的相關股及抗通脹能力較高的高息股，惟現階段投資不宜過份進取，

並留意三大法人動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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