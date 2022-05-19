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19/05/2022 08:55

【虛幣世界】美股道指跌逾千點，加密貨幣再度失守

　　《經濟通通訊社１９日專訊》受零售股影響，隔晚道指再跌逾千一點，令加密貨幣再度失守
，以太幣（ＥＴＨ）在過去２４小時內下跌了４％，而ＢＴＣ下跌了３％，Ｓｏｌａｎａ的
ＳＯＬ代幣下跌了７％，Ｄｅｃｅｎｔｒａｌａｎｄ的ＭＡＮＡ代幣下跌了１０％。有分析相信
，隨著交易員對宏觀經濟風險和穩定幣市場的動盪做出反應，價格走勢可能會保持震盪。
　　另外，Ｔｅｒｒａ創辦人Ｄｏ　Ｋｗｏｎ計劃將ＬＵＮＡ進行硬分叉計劃，包括空投新幣給
現時持有ＬＵＮＡ的帳戶錢包，不過目前初步的民意發現，只有很少數的社區成員支持，假如硬
分叉成功，屆時ＬＵＮＡ將會與ＵＳＴ完全分離。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報２８９３０﹒２０（美元．下同），升０﹒７５％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報１９３３﹒７７元，升０﹒９７％；艾達幣報０﹒５１１１元，升
１﹒０３％；瑞波幣報０﹒４１０５元，升１﹒２１％。（ｕｌ）
　
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